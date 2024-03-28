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滬指再失守3000點大關 恐繼續探底

記者林茂仁／綜合報導
A股三大指數27日開低走低，上證綜指收盤跌破3000點整數關卡，來到近一個月低點。（新華社資料照片）
A股三大指數27日開低走低，上證綜指收盤跌破3000點整數關卡，來到近一個月低點。（新華社資料照片）

A股三大指數27日開低走低，上證綜指收盤跌破3000點整數關卡，來到近一個月低點。分析師認為，人民幣貶值加上A股短線獲利回吐賣壓湧出，短期內A股繼續探底的可能性仍高。

澎湃新聞報導，上證綜指27日下跌1.2%，收2993點；深證成指跌2.4%，收9222點。Wind統計顯示，滬深兩市成交總額人民幣8888億元，較前一交易日的9559億元減少671億元。

以外資為主的北向資金27日淨賣出人民幣72.4億元，一度減倉超過人民幣百億元，單日淨賣出金額創1月17日以來的兩個月新高。

巨豐投顧表示，近期市場持續調整，短期趨勢呈現走弱，科技類股的整體走弱帶動市場下跌，盤中獲利盤回吐引發市場波動，滬指再次回測30日線、跌破3000點關口。短期來看，市場繼續探底機率較大，建議短線投資者進行輕倉觀望，而中線投資者可考慮逢低繼續布局。

AI應用題材類股全線重挫，傳媒、電腦、電子、通信類股跌幅靠前，尤其半導體繼續表現不佳，長光華芯、冠石科技等跌停。

國盛證券認為，短期獲利回吐壓力較高，人民幣匯率短期出現波動，匯率市場出現短期分歧，但隨著中國經濟基本面預期的改善，外匯市場表現或趨於平穩，北向資金本周加速流入，給市場提供有效助力。

中原證券認為，當前上證綜指與創業板指數的平均本益比分別為12倍及29倍，處於近三年中位數以下水準，市場估值依然處於較低區域，適合中長期布局，未來指數總體將維持震盪格局，同時仍需密切關注政策面、資金面以及外部因素的變化情況。

海通證券表示，4月的走勢，往往對A股一年內的走向具有指標意義，而4月股市的一個重要特徵，就是股價的相對漲跌與第一季財報具有較高的相關性，即盈利增速越高，個股的表現相對越好。

證券 匯率 投資

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