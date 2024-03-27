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「非常大的市場」 尼康提供中國龍頭新能源車曝光機

記者林宸誼／綜合報導
有產業人士稱，尼康正向中國龍頭新能源汽車品牌供應曝光機設備。（歐新社）
有產業人士稱，尼康正向中國龍頭新能源汽車品牌供應曝光機設備。（歐新社）

尼康半導體裝置事業部總經理森田真弘，反覆多次提到，中國是一個非常大的市場，中國客戶每年都在增長。有產業人士稱，尼康正向中國龍頭新能源汽車品牌供應曝光機設備。

第一財經日報報導，曝光機向來被視為半導體工業的「掌上明珠」，這不僅是因為該產業極為重要，也因為有能力向市場提供曝光機產品企業少之又少。長期以來，全球曝光機產品市場的格局一直是為艾司摩爾（ASML）、佳能（Canon）、尼康（Nikon）三分天下。

產業人士透露，雖然無法透露客戶的名稱，不過目前看來中國新能源汽車產業的快速發展刺激了對28奈米製程晶片的需求，因為從獲得的訂單來看，有一些新能源汽車企業下單了覆蓋這個製程的曝光機產品。

據瞭解，28奈米製程的晶片產品，主要覆蓋當前較為主流的功率晶片、存儲晶片和邏輯晶片。

當前隨著中國新能源汽車產業，開始展現出愈來愈強的產業鏈整合能力，一眾車企開始投資或建立自己的半導體廠。

「中國現在出門看見的電動汽車數量愈來愈多，和以前很不一樣了」，在森田看來，新能源汽車對晶片增加的需求和尼康半導體設備製造技術的進步是一種良性的互相激勵增長的關係，因此他樂見這樣的趨勢。

森田真弘指出，自己目前已經感受到了來自中國半導體設備企業的「壓力」，「雖然他們就在我腦袋裡，但是我不能告訴你企業的名字。」

尼康計畫2024年向中國市場重點發布兩款曝光機產品，其中一款名為NSR-2205iL1 的i線步進式曝光機，是尼康近年來發布的首款可對碳化矽材質晶圓進行刻蝕的曝光機。

日經新聞曾在去年11月稱，尼康為了重振業績，將轉變半導體曝光機業務的戰略。時隔20多年，尼康將於2024年投放曝光機新產品，透過尋求逆勢開拓中國市場，以實現捲土重來。

尼康半導體裝置事業部總經理森田真弘。（取材自第一財經日報）
尼康半導體裝置事業部總經理森田真弘。（取材自第一財經日報）

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