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傳華為Mate 60 Pro停產 更強的P70將登場

記者林茂仁／綜合報導
華為Mate 60 Pro手機震撼全球。(路透資料照片)
華為Mate 60 Pro手機震撼全球。(路透資料照片)

華為Mate60 Pro傳出停產消息，緊接著是華為最新的旗艦機型P70即將在4月開賣，供應鏈已開始向P70批量出貨。

爆料者補充稱，其實也不算完全停產，而是減少了Mate60機型的生產，以繼續專注於新產品。同時，Mate60標準版將保持少量生產和正常售後服務。

針對網傳華為Mate60系列機型停產的消息，有華為知情人士表示，網傳消息不實，沒有停產，歡迎消費者繼續選購。

2023年8月29日，華為Mate60 Pro、華為Mate60 機型先後通過先鋒計畫發布。2023年9月，華為Mate60 Pro＋ 和華為Mate60 RS非凡大師發布。

目前華為Mate60系列總計有四款機型，儘管起售價為 人民幣5499 元，但憑藉著麒麟處理器和國貨之光重磅回歸，上市後被消費者搶購一空，一度出現斷貨和大幅加價，被戲稱是手機界理財產品。

日前也有媒體爆料，華為P70將於4月7日正式開賣，其中P70 Art版16GB+512GB 版售價8988元，16GB+1TB版售價9988元。對此，華為相關人士向媒體表示是假的，目前還沒有官方消息透露。

知情人士透露，華為正在努力根據新產品調整供應鏈，不希望P70系列面臨任何生產問題和缺貨問題，所以正在盡力保持正常供應。此前，數碼博主@數碼閒聊站稱，P70系列預計將延期至 4 月推出，有望包含P70標準版、P70 Pro、P70 Art三款型號。

最新消息顯示，華為手機供應鏈公司已開始向華為P70系列高端旗艦手機批量供貨。產業鏈人士透露，華為給出的 P70系列出貨目標指引相對樂觀。儘管華為暫未公布P70系列新機的發布時間表，但業內多家機構預測新機將會在 4月發布。

華為產業鏈公司人士指出，消費者對華為期待高，預計P70系列機型的市場需求旺盛。此前有供應鏈消息稱，華為 P70系列有望在產品力上大幅提升，關注華為手機產業鏈公司以及攝像頭模組、光學結構件等領域的升級。

華為 供應鏈

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