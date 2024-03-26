小紅書首度獲利 去年賺進5億美元 但IPO之路晦暗不明

知情人士透露，小紅書成立以來去年首見盈餘。(路透)

「中國版的Instagram」小紅書 首見將高人氣轉化為獲利。根據知情人士，這家總部位於上海的社群媒體 新創公司去年有營收37億美元，淨賺5億美元，扭轉了2022年營收僅約20億美元、虧損2億美元的逆境。

根據金融時報，這家成長快速的公司在2021年最後一輪融資時，估值是200億美元，就其所在的、因外國投資 人撤資而遭遇重創的產業來說，是個罕見的成功案例。

背後金主有阿里巴巴、騰訊、紅杉中國和GGV Capital等公司的小紅書，深受具購買力中國年輕女性的歡迎，目前也在努力擴大男性用戶群。投資人分享的資料顯示，小紅書的每月活躍用戶數達到了3.12億，比前一年大增20%。該平台的大部分營收來自廣告，但也努力發展電子商務功能，網紅透過直播和短影片來銷售產品，最近靠著「慢直播」找到利基。

儘管小紅書的數據亮麗，但一位要求匿名的投資人說，未來方向仍不確定，還沒有通往IPO的明確道路。他說：「我看好這家公司，但缺乏可透過IPO退場的確切方式，是個大問題。」

在滴滴出行2021年從紐交所退市後，北京當局去年又開始放行科技公司在美上市，但小紅書和字節跳動等中型社群媒體公司持有大量用戶資料，想上市可能比較複雜困難。