我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州出現20年來首宗山獅致命攻擊 兄弟檔1死1傷

馬英九4／1登陸 訪北京是重頭戲 出席祭黃帝陵大典

中國首列氫能列車 時速160公里 長春試運行

記者廖士鋒／綜合報導
中國研製氫能源市域列車已在吉林長春成功運行試驗。(取材自中車長客微信號)
中國研製氫能源市域列車已在吉林長春成功運行試驗。(取材自中車長客微信號)

近年氫能源在中國各領域應用逐漸增加，最新的技術突破是軌道交通，中國首列「氫能源市域列車」在吉林長春進行運行試驗，列車成功以時速160公里滿載運行，每公里能耗僅五度，未來將會進一步研製「氫能動車組」。

該列車是由中車長客（中車長春軌道客車）聯合成都軌道集團共同研製，在2022年12月下線，今年3月21日進行滿載試驗。列車採用四輛編組，內置的氫能動力系統來自四川榮創新能動力系統公司，每公里實際運行平均能耗僅為5度，最高續航里程可達1000公里以上。

中車長客軌道客車工程中心新技術部副部長王健指出，氫能源市域列車全壽命周期可實現5萬噸二氧化碳減排，相當於5萬輛汽車各自行駛5000公里造成的燃料消耗和尾氣排放量。

研發團隊在完成氫動力系統及其關鍵組件耐久、高低溫、振動、電磁相容等方面試驗驗證基礎上，進一步開展不同速度等級下能耗、續航里程、可靠性、牽引、制動等整車試驗，首次驗證氫能列車在攝氏負25至35度環境溫度下實際性能，結果顯示車輛性能指標達到國際水準。

由於擺脫了接觸網運行條件的束縛，氫能源車輛可廣泛應用於現存的非電氣化路段，還可避免因進行電氣化改造而帶來的龐大投入和維護成本，能進一步實現都市圈內城軌、市域（郊）互聯互通，且適用於「市中心-市中心」一站直達零轉程等場景。

低溫

上一則

高盛：史坦普500衝6000點

下一則

航運碳費2027年上路 影響難估

延伸閱讀

中國發改委：加速全面取消製造業外資准入限制

中國發改委：加速全面取消製造業外資准入限制
解放軍將領證實 研發8年的隱形轟炸機轟-20即將面世

解放軍將領證實 研發8年的隱形轟炸機轟-20即將面世
三星 SDI 宣布2027年量產固態電池 已向 BMW 等大客戶送樣

三星 SDI 宣布2027年量產固態電池 已向 BMW 等大客戶送樣
寧德時代M3P電池有望裝車特斯拉 華為已搶先採用

寧德時代M3P電池有望裝車特斯拉 華為已搶先採用

熱門新聞

退休族不妨投資兩年為期、利息4.5%的定存。(歐新社)

聯準會降息有譜 退休族、購屋族可投資年利率4.5%定存

2024-03-20 12:09
小米汽車SU7定價傳人民幣26.6萬元起。（取自小米汽車微信公眾號）

不是9萬9 小米汽車定價「內部大幅下調」傳是這個數

2024-03-20 12:01
在科技巨頭輝達發布重要公告後，交易員也密切關注這家公司。路透

聯準會開會 殖利率大跌 道指大漲320點 一個月來新高

2024-03-19 16:52
由於經濟數據持續表明通膨不退，公債殖利率近來再度高漲，交易者也紛紛挪後美國貨幣寬鬆的時程。(路透)

美債市場向Fed繳械 屈服於更長時間維持較高利率的現實

2024-03-17 21:27
愈來愈多證據顯示，許多美國民眾對物價上漲的容忍能力已經達到極限。（美聯社）

美國經濟隱憂：消費者已筋疲力盡 開始縮減支出

2024-03-17 19:08
小米董事長雷軍18日在個人微博評論「特斯拉將於4月1日漲價」一事，並再次回應了小米汽車SU7定價。（路透）

雷軍：特斯拉太牛了…小米汽車物超所值

2024-03-20 12:25

超人氣

更多 >
接送華人走線客 紐約電召車司機看盡心酸

接送華人走線客 紐約電召車司機看盡心酸
資深歌手鄭華娟離世 親友證實 親妹2年前才車禍驟逝

資深歌手鄭華娟離世 親友證實 親妹2年前才車禍驟逝
威廉凱特一家或離開倫敦過復活節 友：他受黛妃離世影響

威廉凱特一家或離開倫敦過復活節 友：他受黛妃離世影響
前解放軍上將「太子黨」劉亞洲 傳遭判無期徒刑

前解放軍上將「太子黨」劉亞洲 傳遭判無期徒刑
夢幻同框…劉嘉玲曬梁朝偉與孔曉振合照 網友直呼「美好」

夢幻同框…劉嘉玲曬梁朝偉與孔曉振合照 網友直呼「美好」