中國首列氫能列車 時速160公里 長春試運行

中國研製氫能源市域列車已在吉林長春成功運行試驗。(取材自中車長客微信號)

近年氫能源在中國各領域應用逐漸增加，最新的技術突破是軌道交通，中國首列「氫能源市域列車」在吉林長春進行運行試驗，列車成功以時速160公里滿載運行，每公里能耗僅五度，未來將會進一步研製「氫能動車組」。

該列車是由中車長客（中車長春軌道客車）聯合成都軌道集團共同研製，在2022年12月下線，今年3月21日進行滿載試驗。列車採用四輛編組，內置的氫能動力系統來自四川榮創新能動力系統公司，每公里實際運行平均能耗僅為5度，最高續航里程可達1000公里以上。

中車長客軌道客車工程中心新技術部副部長王健指出，氫能源市域列車全壽命周期可實現5萬噸二氧化碳減排，相當於5萬輛汽車各自行駛5000公里造成的燃料消耗和尾氣排放量。

研發團隊在完成氫動力系統及其關鍵組件耐久、高低溫 、振動、電磁相容等方面試驗驗證基礎上，進一步開展不同速度等級下能耗、續航里程、可靠性、牽引、制動等整車試驗，首次驗證氫能列車在攝氏負25至35度環境溫度下實際性能，結果顯示車輛性能指標達到國際水準。

由於擺脫了接觸網運行條件的束縛，氫能源車輛可廣泛應用於現存的非電氣化路段，還可避免因進行電氣化改造而帶來的龐大投入和維護成本，能進一步實現都市圈內城軌、市域（郊）互聯互通，且適用於「市中心-市中心」一站直達零轉程等場景。