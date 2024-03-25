小米汽車將上市 雷軍從北京開到上海…里程達3千公里

小米集團創辦人、CEO雷軍透露，小米高層全部參與小米SU7路面實測。（取材自雷軍微博影音號影片）

小米 汽車將於28日上市，除了售價引人注目外，車輛的品質同樣受人高度關切。近日小米集團創辦人、董事長、CEO雷軍再透露小米汽車相關消息。他指出，小米高層全部參與小米汽車SU7的路面實測，累計已超過10萬公里。他提到，剛開始測車的成本特別貴，大約每輛人民幣200多萬元（逾28萬美元），其後則愈來愈接近量產車成本。

據雷軍官方微博消息，雷軍在小米旗下小米SU7發表會前夕發文表示，小米投入了576輛樣車，在中國全國300個城市行駛，從黑河攝氏零下40度超低溫 、到吐魯番60度高溫 ，跨越100度溫差，再到海拔4768公尺崑崙山的高原測試，測試規模相當大，因此很多人在不同城市都看過公司車隊。他稱，經過如此嚴苛測試，小米SU7已經準備好在28日發布。

雷軍表示，「一輛車，品質是否過關，智駕到底靠不靠譜（靠不靠得住）？」小米高階主管自己先使用。他指，該公司高層全部參加小米SU7路面實測，已累計超過10萬公里。其中，「自己參與小米SU7測試10多次」，里程達3000多公里。

雷軍提到，個人參與的測試中，測試里程最長的一次是今年1月5日，全程達1276公里，從北京開到上海，「我一個人開」，全程高速NOA（Navigate On Autopilot，自動輔助導航駕駛），加上充電和休息，共計15個多小時。此次測試對續航力挑戰很高，四輪傳動車，冬季加上高速（路上車不多，絕大部分時間時速都在100公里以上），路上充電2次，「各項體驗相當不錯」。

此外，他指，剛開始測車的成本「特別貴」，大約每輛人民幣200多萬元，其後則愈來愈接近量產車成本。

另，小米首款車型「小米SU7」將於28日正式發布，其售價和交付將於當日同時開始。界面新聞報導，知情人士此前曾稱，小米集團已確定小米汽車的定價，較去年公司內部想要的定價下調人民幣3萬至5萬元。