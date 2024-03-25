華為P70手機下月上市 出貨量最多1500萬支

市場傳聞華為 高端手機P70或將在4月上市，中國證券 報引述華為手機供應鏈說法稱，已開始向華為P70系列高端旗艦手機批量供貨，華為給出的P70系列出貨目標指引相對樂觀。

在華為Mate60系列去年8月底強勢回歸的聲量下，讓華為P70手機備受關注。

該產業鏈公司人士稱，消費者對華為期待高，預計P70系列機型的市場需求旺盛。

P系列是華為旗下高端旗艦手機，主打攝影功能。中信期貨研報指出，P70系列定位高端攝像，內嵌自研盤古模型，預計以「AI攝影」為核心亮點，因此攝像零部件有較大升級，包括鏡頭、旋塗濾光片、微稜鏡、馬達、CIS等。

據快科技引述數碼博主「數碼閒聊站」訊息指出，具體到機型上，標準版為華為P70、旗艦版華為P70 Pro、超旗艦版為華為P70 Art。標準版螢幕尺寸6.58英寸，旗艦版、超旗艦版都是6.8英寸。

全系列皆配置1.5K護眼螢幕。而新款手機特色或為新衛星通訊技術、新外觀形態設計。

綜合機構研報預測，華為P70或在4月初公布。招商證券研報指出，今年第1季，華為P70系列零組件產業鏈進入備貨階段。

P70系列預計4月發布後，有望成為上半年「爆款」新機。

3月下旬以來，中國市場不斷有華為P70上市時間的推測傳聞，且對於P70的版本與配件細節也不斷流出。在外界關注的晶片 上，華為P70系列將搭載麒麟9000S系列5G晶片，將彌補華為P50、華為P60無奈使用驍龍晶片的遺憾。

知名分析師郭明錤曾表示，P70系列或是華為下一個重要里程碑產品，這款新旗艦產品的銷售業績甚至會超過華為P60，並預計P70系列出貨量在2024年可望年增2.3倍，最多至1500萬支。

全球知名調研機構Counterpoint最新發布數據顯示，今年前六周華為手機銷量暴增了64%，排名上升至第二名，和排名第一的vivo的差距僅剩下1個百分點。

與之相對的是，蘋果在中國的iPhone銷量年減24%，華為前六周市占率從9.4%上升到了16.5%，超越了蘋果。