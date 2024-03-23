我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參院通過1.2兆美元支出包裹法案 政府關門威脅暫除

18萬元史上最高價名片 是喬布斯簽名的這一張

中國最大半導體展會落幕 購買國產晶片擺脫美國成焦點

記者林宸誼／即時報導
響應北京方面的號召，中國半導體相關企業在上周中國最大的晶片行業展會上，竭盡全力推銷境內採購，和擺脫美國控制。（路透）
響應北京方面的號召，中國半導體相關企業在上周中國最大的晶片行業展會上，竭盡全力推銷境內採購，和擺脫美國控制。（路透）

響應北京方面的號召，中國半導體相關企業在上周中國最大的晶片行業展會上，竭盡全力推銷境內採購，和擺脫美國控制。

路透報導，10多家中國參展商在上海舉行的年度 SEMICON China 展會上表示，他們的產品可以取代外國製造的產品。與會的外國公司工作人員指出，雖然在品質和功效上仍有差距，但中國競爭對手正在迅速迎頭趕上。

顧問公司Tidalwave Solutions 駐上海的高級合夥人約翰遜（Cameron Johnson）自2016 年以來一直參加SEMICON，他指出：「『本地採購』以及讓供應鏈擺脫美國的控制是展會上許多人關注的焦點。」

日本經濟新聞報導，在今年SEMICON China上，來自美國和日本的大型企業透過參展等方式，尋求在中國市場擴大銷售。

像是美國的應用材料公司（AMAT）作為本屆展會的贊助商，為中國企業舉辦了說明會。此外，參展的還有美國的科磊（KLA）。日本企業中，參展的有Tokyo Electron（TEL）和斯庫林集團（SCREEN）等。

為期三天的展會讓人得以一窺中國半導體產業，該產業受到美國及其盟國多項出口限制的打擊。在美國加強半導體先進製程領域對中國出口管制的背景下，中國正在加速採購成熟製程領域的製造設備。

根據國際半導體產業協會（SEMI）的數據，在2023年全球半導體製造設備銷售額年減2%的情況下，中國出現了年比28%的成長。

中國半導體產業協會理事長、大型記憶體公司長江儲存科技（YMTC）的董事長陳南翔20日在展會致詞中表示，中國的半導體市場屬於全世界，全世界的半導體市場同樣也屬於中國，並對中國和海外合作的必要性等提出呼籲。

深圳一家生產晶片製造所有流程的測試設備公司的一位銷售人員表示，中國公司具有成本優勢，該公司最高階產品的售價，目前僅為日本競爭對手的三分之一。「由於成本優勢，製造工廠和客戶傾向於優先考慮境內公司在新開設工廠的生產線。」

日本 晶片 供應鏈

上一則

非理性榮景再現？策略師紛紛上修史坦普500年終價預測

延伸閱讀

參院通過1.2兆美元支出包裹法案 政府關門威脅暫除

參院通過1.2兆美元支出包裹法案 政府關門威脅暫除
AI人才最大生產國不是美國 竟是中國占了約半數

AI人才最大生產國不是美國 竟是中國占了約半數
荷蘭總理將會見習近平 擬討論ASML產品輸中議題

荷蘭總理將會見習近平 擬討論ASML產品輸中議題
美議員以國安為由 促加稅大疆等中無人機

美議員以國安為由 促加稅大疆等中無人機

熱門新聞

退休族不妨投資兩年為期、利息4.5%的定存。(歐新社)

聯準會降息有譜 退休族、購屋族可投資年利率4.5%定存

2024-03-20 12:09
小米汽車SU7定價傳人民幣26.6萬元起。（取自小米汽車微信公眾號）

不是9萬9 小米汽車定價「內部大幅下調」傳是這個數

2024-03-20 12:01
在科技巨頭輝達發布重要公告後，交易員也密切關注這家公司。路透

聯準會開會 殖利率大跌 道指大漲320點 一個月來新高

2024-03-19 16:52
由於經濟數據持續表明通膨不退，公債殖利率近來再度高漲，交易者也紛紛挪後美國貨幣寬鬆的時程。(路透)

美債市場向Fed繳械 屈服於更長時間維持較高利率的現實

2024-03-17 21:27
愈來愈多證據顯示，許多美國民眾對物價上漲的容忍能力已經達到極限。（美聯社）

美國經濟隱憂：消費者已筋疲力盡 開始縮減支出

2024-03-17 19:08
輝達GTC大會18日登場，分析師認為，輝達預料公布B100晶片的更多細節，還可能為戴爾先前爆料的B200晶片揭開面紗。（路透）

輝達GTC大會將登場 分析師喊這意外新品可能振奮市場「股價再提振」

2024-03-17 07:12

超人氣

更多 >
3星座開心到飛 4月上旬雙喜臨門、事業狂升

3星座開心到飛 4月上旬雙喜臨門、事業狂升
兒子宿舍驚魂被逼瘋 柏克萊加大家長自掏腰包雇保全

兒子宿舍驚魂被逼瘋 柏克萊加大家長自掏腰包雇保全
缺席教父追悼會 威廉第一時間知道凱特罹癌？

缺席教父追悼會 威廉第一時間知道凱特罹癌？
凱特罹癌接受「預防性化療」醫師分析哪些情況會動用該療法

凱特罹癌接受「預防性化療」醫師分析哪些情況會動用該療法
「是的，我解約啦」26歲女星無預警宣布告別演藝行業

「是的，我解約啦」26歲女星無預警宣布告別演藝行業