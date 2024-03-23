中國最大半導體展會落幕 購買國產晶片擺脫美國成焦點

響應北京方面的號召，中國半導體相關企業在上周中國最大的晶片行業展會上，竭盡全力推銷境內採購，和擺脫美國控制。（路透）

響應北京方面的號召，中國半導體相關企業在上周中國最大的晶片 行業展會上，竭盡全力推銷境內採購，和擺脫美國控制。

路透報導，10多家中國參展商在上海舉行的年度 SEMICON China 展會上表示，他們的產品可以取代外國製造的產品。與會的外國公司工作人員指出，雖然在品質和功效上仍有差距，但中國競爭對手正在迅速迎頭趕上。

顧問公司Tidalwave Solutions 駐上海的高級合夥人約翰遜（Cameron Johnson）自2016 年以來一直參加SEMICON，他指出：「『本地採購』以及讓供應鏈 擺脫美國的控制是展會上許多人關注的焦點。」

日本 經濟新聞報導，在今年SEMICON China上，來自美國和日本的大型企業透過參展等方式，尋求在中國市場擴大銷售。

像是美國的應用材料公司（AMAT）作為本屆展會的贊助商，為中國企業舉辦了說明會。此外，參展的還有美國的科磊（KLA）。日本企業中，參展的有Tokyo Electron（TEL）和斯庫林集團（SCREEN）等。

為期三天的展會讓人得以一窺中國半導體產業，該產業受到美國及其盟國多項出口限制的打擊。在美國加強半導體先進製程領域對中國出口管制的背景下，中國正在加速採購成熟製程領域的製造設備。

根據國際半導體產業協會（SEMI）的數據，在2023年全球半導體製造設備銷售額年減2%的情況下，中國出現了年比28%的成長。

中國半導體產業協會理事長、大型記憶體公司長江儲存科技（YMTC）的董事長陳南翔20日在展會致詞中表示，中國的半導體市場屬於全世界，全世界的半導體市場同樣也屬於中國，並對中國和海外合作的必要性等提出呼籲。

深圳一家生產晶片製造所有流程的測試設備公司的一位銷售人員表示，中國公司具有成本優勢，該公司最高階產品的售價，目前僅為日本競爭對手的三分之一。「由於成本優勢，製造工廠和客戶傾向於優先考慮境內公司在新開設工廠的生產線。」