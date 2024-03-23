台灣掀年後轉職潮 2月失業率3.39%

台灣主計總處22日發布2月失業率為3.39%，較上月上升0.08個百分點，經季節調整後失業率為3.4%，較上月上升0.01個百分點，結束連5降，但仍為近24年同月最低，主因春節後轉職，以及春節期間許多臨時性工作結束，致失業率上升。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，後續一旦轉職者陸續找到工作，失業率便有機會慢慢下降，近5年3月失業率月變動在負0.04至0.03個百分點之間，就看轉職效應有多高，若轉職效應持續的話，失業率就會略升；反之，則會下降。

主計總處表示，2月就業 人數1,157.2萬，受春節後轉職及部分臨時性工作結束影響，較上月減少1.5萬，其中工業部門減少7000人，服務業部門也減少5000人。與去年同月比較則增加8.7萬人。

陳惠欣接著說明，隨著年後轉職潮者續投入新工作，每年3到5月，失業率多呈下降，累計下降0.05至0.07個百分點；不過今年2月失業率走揚，是否3月就會轉為下滑，現在還很難說，因為轉職者找工作順利與否也有影響。

進一步觀察失業原因，因對原有工作不滿意及工作場所業務緊縮或歇業而失業者，均增加3000人。前者反映的是年後轉職潮的民眾，後者則是外界關注景氣變化的指標。

陳惠欣表示，大家會比較關注因工作場所業務緊縮或歇業而失業者，單看絕對值，2月雖然增加3000人、升至9.9萬人，還是在10萬人以下的偏低水準；不過主計總處會密切關注此數值變化，看看是否有特定業別受影響。