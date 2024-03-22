疫情減稅政策影響 中國前2個月全國稅收年減4%

中國財政部21日公布稅務數據顯示，今年首兩個月全國稅收收入人民幣3.8兆元，年減4%。大陸財政部副部長廖岷指出，主要與應對疫情採取的一些減稅降費的措施政策有關。（新華社)

中國財政部 21日公布稅務數據顯示，今年首兩個月全國稅收收入人民幣3.8兆元（約5276億美元），年減4%；全國一般公共預算收入人民幣4.5兆元（約6248億美元），年減2.3%。其中印花稅人民幣726億元（約100.8億美元），年減7.1%。特別證券 交易印花稅收入人民幣150億元（約20.8億美元），年減46.8%。外界分析認為，一方面A股市場交易冷清，同時在去年8月中國官方實施印花稅減半以刺激股市交投量，導致印花稅收入大幅下降。

中國財政部副部長廖岷指出，這幾年在對經濟數據進行年增率統計時，「往往情況都比較複雜」，就近幾年財政收入來看，波動幅度也比較大，主要與應對疫情採取的一些減稅降費的措施政策有關。

廖岷表示，財政稅收年增率下降主要受兩因素影響：一是基數被抬高，比如2022年製造業中小微企業部分緩稅在2023年前幾個月得以入庫，抬高了2023年的收入基數；二是去年年中出台的減稅政策對今年的減收影響。

從稅收來看，大部分類別呈現下降。包括增值稅年減5.3%、個人所得稅年減15.9％、進口貨物增值稅與消費稅與關稅分別年減1.3%與6%、城市維護建設税年減4.7%、資源稅年減17.7%。

稅收增長的為中國國內消費稅年增14%、出口退稅年增23.9%、車輛購置稅年增29.8%。此外土地房產相關稅務與車船、煙葉税等也取得增長。

另外，從支出來看，除了衛生健康支出年減11.2%外，其他所有類別包括教育、文旅、社會保障與就業、城鄉社區、農林水、節能環保、交通運輸與債務付息等支出均獲得增長。

廖岷說，財政支出既有總量效應，更有結構效應，因此相信這對於推動宏觀經濟的復甦、促進經濟結構調整、帶動社會資本投資 都將產生積極作用。

中國財政部與中國稅務總局去年8月為了活躍資本市場、提振投資者信心，自去年8月28日起，針對證券交易印花稅實施減半徵收。不過對於A股效果並未有立即見效的提升，反而持續下探，上證指數在10月還跌破3000點。