攜手聯想華碩 超微AI PC處理器出貨了

超微（AMD）21日在北京舉行「AI PC創新高峰會」，超微CEO蘇姿丰親臨現場，並在會上宣布旗下面向AI PC的Ryzen 8040系列處理器正式出貨。同時，超微攜手聯想、華碩等合作夥伴共同展示多款基於Ryzen 8040系列的AI PC產品。

綜合《芯智訊》等媒體報導，蘇姿丰在會上還透露，Ryzen 8040系列處理器已經正式出貨，目前宏碁、華碩、聯想（ThinkPad）、戴爾、惠普、機械師、微星、雷蛇、機械革命、ROG、壹號本、七彩虹、玄派、榮耀、傳音等眾多品牌廠商都將推出採用Ryzen 8040系列處理器的AI PC產品。

而聯想集團副總裁、中國區總裁劉軍也在會上宣布，將在4月18日正式發表以超微Ryzen 8040系列處理器為基礎的AI PC新品。劉軍還在現場用內嵌超微晶片的聯想AI PC原型機展示AI PC文生圖的整個過程，生成一份有牡丹花圖案的邀請函給蘇姿丰。

蘇姿丰提及，超微正在與全球和中國的多家領導企業合作，加速AI技術在端側和平台應用。

而超微高級副總裁、計算與圖形總經理Jack Huynh則表示，到2024年底，超微將有超過150個應用由人工智慧 平台開發，包括了許多中國領先的軟體供應商。

蘇姿丰表示，超微已擁有從雲端 到端的完整人工智慧（AI）解決方案，能夠全面支援各種層級的AI能力的部署。