我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國單身女網紅 瘋來美「取精」偏好混血娃

衣著光鮮白人女行竊小商品 華裔店主TikTok公開影像

輝達最新車載晶片 比亞迪明年將採用

記者謝守真／綜合報導

輝達（NVIDIA）擴大與幾家中國汽車製造商的合作，包括比亞迪、小鵬汽車和廣汽埃安旗下的豪華品牌昊鉑，都將採用輝達下一代車載智慧晶片DRIVE Thor。除前述三家車企外，吉利汽車旗下極氪及理想汽車此前已表示會使用輝達的DRIVE Thor晶片。

路透報導，輝達執行長黃仁勳近日在2024GTC大會上表示，輝達下一代汽車智慧晶片DRIVE Thor專為Transformer引擎設計，並將在明年被比亞迪採用。

此外，輝達汽車業務副總裁夏皮羅（Danny Shapiro）也透露，比亞迪還計畫利用輝達的技術簡化工廠和供應鏈，並開發虛擬展銷廳。

同時，小鵬汽車也表示，將採用DRIVE Thor作為其下一代車型的AI大腦。廣汽埃安旗下昊鉑亦指，下一代L4級自動駕駛汽車將採用DRIVE Thor晶片，並規劃於2025年開始量產。

此外，蔚來、小鵬及理想等造車新勢力，都已採用輝達Orin X晶片，而輝達2022年發布的Thor算力較Orin高出八倍。報導指出，新版本DRIVE Thor採用Blackwell架構，可以高度整合轉換器（Transformer）、大型語言模型（LLM）及生成式AI，令汽車具備更高階的AI能力。

輝達 晶片 AI

上一則

美光意外虧轉盈 本季被看旺

下一則

歐元區景氣復甦 但陷入分歧

延伸閱讀

庫克「花式營銷」救iPhone銷售 亞洲最大蘋果店21日上海開幕

庫克「花式營銷」救iPhone銷售 亞洲最大蘋果店21日上海開幕
庫克為這件事現身上海 「沒有比中國更重要的地方」

庫克為這件事現身上海 「沒有比中國更重要的地方」

中國製特斯拉Model Y 最高漲3193美元

中國製特斯拉Model Y 最高漲3193美元
輝達向中國「交芯」 新智慧車用晶片合作比亞迪等中企

輝達向中國「交芯」 新智慧車用晶片合作比亞迪等中企

熱門新聞

在科技巨頭輝達發布重要公告後，交易員也密切關注這家公司。路透

聯準會開會 殖利率大跌 道指大漲320點 一個月來新高

2024-03-19 16:52
由於經濟數據持續表明通膨不退，公債殖利率近來再度高漲，交易者也紛紛挪後美國貨幣寬鬆的時程。(路透)

美債市場向Fed繳械 屈服於更長時間維持較高利率的現實

2024-03-17 21:27
愈來愈多證據顯示，許多美國民眾對物價上漲的容忍能力已經達到極限。（美聯社）

美國經濟隱憂：消費者已筋疲力盡 開始縮減支出

2024-03-17 19:08
退休族不妨投資兩年為期、利息4.5%的定存。(歐新社)

聯準會降息有譜 退休族、購屋族可投資年利率4.5%定存

2024-03-20 12:09
小米汽車SU7定價傳人民幣26.6萬元起。（取自小米汽車微信公眾號）

不是9萬9 小米汽車定價「內部大幅下調」傳是這個數

2024-03-20 12:01
輝達GTC大會18日登場，分析師認為，輝達預料公布B100晶片的更多細節，還可能為戴爾先前爆料的B200晶片揭開面紗。（路透）

輝達GTC大會將登場 分析師喊這意外新品可能振奮市場「股價再提振」

2024-03-17 07:12

超人氣

更多 >
漢堡薯條加小杯飲料要24元？這家連鎖快餐店引公憤

漢堡薯條加小杯飲料要24元？這家連鎖快餐店引公憤
房價低且靠近大城 這5個鎮最宜首購族置產

房價低且靠近大城 這5個鎮最宜首購族置產
蘋果女工程師飆車害死男伴後逃回中國 向警隱瞞誰駕駛

蘋果女工程師飆車害死男伴後逃回中國 向警隱瞞誰駕駛
電動車賣不動…油電混合車在美「銷量翻倍」

電動車賣不動…油電混合車在美「銷量翻倍」
每人擁近4棟房 鉅富把三分之一身家投資在這塊領域

每人擁近4棟房 鉅富把三分之一身家投資在這塊領域