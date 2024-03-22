輝達最新車載晶片 比亞迪明年將採用

輝達 （NVIDIA）擴大與幾家中國汽車製造商的合作，包括比亞迪、小鵬汽車和廣汽埃安旗下的豪華品牌昊鉑，都將採用輝達下一代車載智慧晶片 DRIVE Thor。除前述三家車企外，吉利汽車旗下極氪及理想汽車此前已表示會使用輝達的DRIVE Thor晶片。

路透報導，輝達執行長黃仁勳近日在2024GTC大會上表示，輝達下一代汽車智慧晶片DRIVE Thor專為Transformer引擎設計，並將在明年被比亞迪採用。

此外，輝達汽車業務副總裁夏皮羅（Danny Shapiro）也透露，比亞迪還計畫利用輝達的技術簡化工廠和供應鏈，並開發虛擬展銷廳。

同時，小鵬汽車也表示，將採用DRIVE Thor作為其下一代車型的AI 大腦。廣汽埃安旗下昊鉑亦指，下一代L4級自動駕駛汽車將採用DRIVE Thor晶片，並規劃於2025年開始量產。

此外，蔚來、小鵬及理想等造車新勢力，都已採用輝達Orin X晶片，而輝達2022年發布的Thor算力較Orin高出八倍。報導指出，新版本DRIVE Thor採用Blackwell架構，可以高度整合轉換器（Transformer）、大型語言模型（LLM）及生成式AI，令汽車具備更高階的AI能力。