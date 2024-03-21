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中國製特斯拉Model Y 最高漲3193美元

記者林宸誼／綜合報導

特斯拉中國宣布，從4月1日起，中國國產Model Y將漲價人民幣5000元（約694美元）；同時，該車現行的人民幣8000元（約1110.7美元）官方現車保險補貼政策、最高人民幣10000元（約1388.4美元）的車漆減免政策也將在3月31日到期。

也就是說，中國Model Y本次調價實際漲幅最高可達人民幣2.3萬元（約3193美元）。

至於為何要突然漲價，有分析認為，類似的情況此前已經發生過，很顯然是為了「逼單」，不出意外，接下來這些天，特斯拉銷量會有一個較為明顯的提升。

特斯拉此次並未直接漲價，而是提前十天宣布。汽車分析師劉昊告訴成都商報旗下部門官方帳號「紅星資本局」，這一波操作可能還是為了促銷，最高人民幣2.3萬元的漲價幅度足以讓觀望的潛在顧客感到焦慮，進而下決心購車。

德意志銀行分析師Emmanuel Rosner在一份投資者備忘錄中表示，鑒於Model Y的庫存持續偏高，該機構認為特斯拉預告未來提價是為了刺激本月的銷售，而不是堅實需求的跡象。

今年以來，隨著新能源汽車在中國市場滲透率和消費者認可度的進一步提升，為進一步提升銷量、搶占更多市占，包括上汽大眾、上汽通用五菱、廣汽本田等外資車企、合資車企，以及以比亞迪、理想等領銜的中國本土自主品牌車企，掀起了新一輪的價格競爭。

在中國市場漲價前，特斯拉Model Y已經在歐美市場調價。

特斯拉上周五宣布，自4月1日起，Model Y在美國市場的價格上漲1000美元。隨後，特斯拉又宣布，自3月22日起，部分歐洲國家的Model Y車輛價格將上漲約2000歐元（約2172美元）。

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