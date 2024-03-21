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技出豆進模式 中國大豆產業將與海外合作

財經新聞組／綜合報導
中國近年積極加強大豆生產技術和產能，圖為河南省洛陽市孟津區會盟鎮黃河岸邊的下古村，農民收穫大豆。（新華社資料照片）
中國近年積極加強大豆生產技術和產能，圖為河南省洛陽市孟津區會盟鎮黃河岸邊的下古村，農民收穫大豆。（新華社資料照片）

根據正在海南三亞舉辦的2024中國種子（南繁矽谷）大會消息，中國大豆業界正通過「技出豆進」等模式與海外大豆產區深入合作，增強國際大豆供應鏈的穩定性和韌性，助推全球大豆產業發展。

中新社報導，中國是世界最大的大豆進口國，據中國農業農村部市場預警專家委員會估計，近年來中國大豆年消費量約1.1億噸。2023年，中國國產大豆產量為2084萬噸，意味著該年中國超八成的大豆需求由進口大豆填補。

中國國家大豆產業技術體系首席科學家、中國農業科學院作物科學研究所研究員吳存祥介紹，大豆在中國有食用、油用和飼用等需求。為滿足迅速攀升的飼用蛋白和植物油脂需求，中國大豆業界一方面在國內擴面積、提單產，一方面開拓新興豆源市場，推動進口來源多元化。 　　

在國際大豆市場的版圖中，中國大豆業界正在悄然改變以往單純的買單者形象。在中國大豆進口的最主要來源國之一巴西，中國—巴西農業科技產業園區項目落地該國米納斯吉拉斯州，吸引華南農業大學大豆品種巴西育種基地、中國—拉丁美洲農業教育科技創新聯盟等機構在當地落地。 　　

北京大北農科技集團股份有限公司（大北農集團）總裁、北京創種科技有限公司副董事長宋維平介紹，與國際先進水準相比，中國目前大豆品種單產存在較大差距、大豆種植面積有限，但產業的劣勢不代表種業無所作為，業界正通過「技出豆進」模式，實現海外新興豆源市場與中國國內消費市場的雙贏。

宋維平說，「技出豆進」即中國種業企業通過「訂單農業」等方式，與海外大豆產區深度合作，將先進的適合當地環境的種植技術、管理經驗及收儲加工技術等大豆全流程生產技術帶到當地，推動當地大豆產業現代化和高效化。

中國的「大豆之技」水準如何？2007年中國啟動了現代農業產業技術體系建設專項，大豆作為首批啟動的體系之一，集合了中國全國大豆科技力量突破諸多技術瓶頸。吳存祥說，中國大豆產業技術體系如今已全面覆蓋大豆產業各環節，針對東北、黃淮海、南方等產區，研發集成出不同的先進成熟的技術解決方案。 　　

宋維平透露，大北農集團目前已在阿根廷和巴西分別設立了子公司，並在當地組建了科研和市場團隊。未來公司除了進一步深化南美地區布局，還計畫拓展遠東、中亞地區發展大豆產業，全力打造「研發培育、種養結合」的大豆全產業鏈。

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