我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈利王子自曝曾吸毒 川普：當總統「不排除驅逐出境」

貿易戰川規拜隨 美國人付出2300億代價

小米去年淨利增5.9倍 毛利率21%創新高

記者林宸誼／綜合報導
小米去年獲利高於預期。外界關注小米汽車今年對小米營運挹注。（新華社）
小米去年獲利高於預期。外界關注小米汽車今年對小米營運挹注。（新華社）

小米集團19日公布去年全年和第4季財報。去年營收2710億元人民幣（約新376億美元），年減3.2%，淨利潤175億元，遠超過市場預期，年增598.3%。毛利率繼續創下歷史新高，達到21.2%。

2023年第4季，小米營收連續兩個季度成長至732億元，年增10.9%。淨利潤47億元，年增50.3%。此外，小米現金儲備高達1363億元，創歷史新高。顯然已為小米汽車燒錢做好準備。

財聯社報導，小米集團總裁盧偉冰表示，全球消費電子整體市場正處於微弱復甦中，今年會採取「穩健進取」策略，一方面是供應鏈中例如螢幕等元件價格上漲，手機業務的毛利率可能會受到影響。此外多個地區總統即將換屆，可能會對小米的全球業務產生影響。

市場關注小米電動車SU7價格，盧偉冰強調SU7性能及配置出色，他坦言價格「有點貴」，但在看過發布會之後，「大家都會認可SU7定價，小米內部的目標是進入到純電豪華轎車單款產品的前三名。」

小米第4季智慧手機平均售價（ASP）跌2.6%，至1091.7元，全年手機ASP跌2.7%，至1081.7元。

盧偉冰強調，小米會堅持推進高階化策略，尤其是大陸市場，小米手機已突破4000至5000元、5000至6000元的價格區間，2024年將會突破6000元到1萬元區間，並形成規模。

在智慧手機業務方面，去年智慧手機業務收入為1575億元，年減5.8%，主因智慧手機出貨量及ASP下降，全球智慧手機出貨量跌3.3%至1.46億支。

小米表示，今年2月小米手機智慧工廠正式投產，年產能達到千萬支智慧手機。

在IoT與生活消費產品，去年收入為801億元，年增0.4%，毛利率為16.3%，主因智慧大家電及平板的收入增加，惟部分被智慧電視及筆記型電腦的收入減少所抵銷點。

截至去年底止，米家App的月活躍用戶數年增13.2%至8580萬。

至於互聯網服務，去年收入為301億元，年增6.3%，毛利率達到74.2%。另外，廣告業務收入為205億元，年增11.2%，收入創歷史新高。

小米 利率 利潤

上一則

華為哈勃擴增銀彈 強攻半導體 布局逾60家相關企業

下一則

海運長約議價季來了 專家：貨櫃航商享有優勢

延伸閱讀

小米純電超跑3月28日上市 售價賣關子

小米純電超跑3月28日上市 售價賣關子
不只賣手機 雷軍宣布：小米SU7汽車3月28日上市

不只賣手機 雷軍宣布：小米SU7汽車3月28日上市
寧德、北汽、小米、京能科技 籌組電池國家隊

寧德、北汽、小米、京能科技 籌組電池國家隊
小米汽車首家直營店將在北京開幕 展售SU7

小米汽車首家直營店將在北京開幕 展售SU7

熱門新聞

走低價路線的折扣零售商家多樂(Family Dollar)宣布，由於主要客群受到通膨高漲衝擊，業績表現下跌，將關閉全國各地約1000家分店。美聯社

Family Dollar與Dollar Tree將關閉全美上千分店

2024-03-13 09:25
由於經濟數據持續表明通膨不退，公債殖利率近來再度高漲，交易者也紛紛挪後美國貨幣寬鬆的時程。(路透)

美債市場向Fed繳械 屈服於更長時間維持較高利率的現實

2024-03-17 21:27
愈來愈多證據顯示，許多美國民眾對物價上漲的容忍能力已經達到極限。（美聯社）

美國經濟隱憂：消費者已筋疲力盡 開始縮減支出

2024-03-17 19:08
在科技巨頭輝達發布重要公告後，交易員也密切關注這家公司。路透

聯準會開會 殖利率大跌 道指大漲320點 一個月來新高

2024-03-19 16:52
輝達GTC大會18日登場，分析師認為，輝達預料公布B100晶片的更多細節，還可能為戴爾先前爆料的B200晶片揭開面紗。（路透）

輝達GTC大會將登場 分析師喊這意外新品可能振奮市場「股價再提振」

2024-03-17 07:12
高盛策略師團隊認為，人工智慧（AI）成長題材會長期發酵，輝達（Nvidia）不過是在第一階段獨領風騷罷了。路透

錯過Nvidia飆升漲勢沒關係 高盛：還有三梯次AI概念股可布局

2024-03-15 13:08

超人氣

更多 >
白醋是清潔好幫手 但別碰這4類用品

白醋是清潔好幫手 但別碰這4類用品
遭陌生人占屋 紐約法拉盛屋主換鎖 反被上銬逮捕

遭陌生人占屋 紐約法拉盛屋主換鎖 反被上銬逮捕
狠母自行度假 獨留女嬰在家活活餓死 法官重判終身監禁

狠母自行度假 獨留女嬰在家活活餓死 法官重判終身監禁
這4種人不用付社安稅

這4種人不用付社安稅
聯準會開會 殖利率大跌 道指大漲320點 一個月來新高

聯準會開會 殖利率大跌 道指大漲320點 一個月來新高