小米去年淨利增5.9倍 毛利率21%創新高

小米去年獲利高於預期。外界關注小米汽車今年對小米營運挹注。（新華社）

小米 集團19日公布去年全年和第4季財報。去年營收2710億元人民幣（約新376億美元），年減3.2%，淨利潤 175億元，遠超過市場預期，年增598.3%。毛利率 繼續創下歷史新高，達到21.2%。

2023年第4季，小米營收連續兩個季度成長至732億元，年增10.9%。淨利潤47億元，年增50.3%。此外，小米現金儲備高達1363億元，創歷史新高。顯然已為小米汽車燒錢做好準備。

財聯社報導，小米集團總裁盧偉冰表示，全球消費電子整體市場正處於微弱復甦中，今年會採取「穩健進取」策略，一方面是供應鏈中例如螢幕等元件價格上漲，手機業務的毛利率可能會受到影響。此外多個地區總統即將換屆，可能會對小米的全球業務產生影響。

市場關注小米電動車SU7價格，盧偉冰強調SU7性能及配置出色，他坦言價格「有點貴」，但在看過發布會之後，「大家都會認可SU7定價，小米內部的目標是進入到純電豪華轎車單款產品的前三名。」

小米第4季智慧手機平均售價（ASP）跌2.6%，至1091.7元，全年手機ASP跌2.7%，至1081.7元。

盧偉冰強調，小米會堅持推進高階化策略，尤其是大陸市場，小米手機已突破4000至5000元、5000至6000元的價格區間，2024年將會突破6000元到1萬元區間，並形成規模。

在智慧手機業務方面，去年智慧手機業務收入為1575億元，年減5.8%，主因智慧手機出貨量及ASP下降，全球智慧手機出貨量跌3.3%至1.46億支。

小米表示，今年2月小米手機智慧工廠正式投產，年產能達到千萬支智慧手機。

在IoT與生活消費產品，去年收入為801億元，年增0.4%，毛利率為16.3%，主因智慧大家電及平板的收入增加，惟部分被智慧電視及筆記型電腦的收入減少所抵銷點。

截至去年底止，米家App的月活躍用戶數年增13.2%至8580萬。

至於互聯網服務，去年收入為301億元，年增6.3%，毛利率達到74.2%。另外，廣告業務收入為205億元，年增11.2%，收入創歷史新高。