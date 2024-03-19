寧德時代巨額分紅 或暗藏2深意

寧德時代去年淨利潤441.2億元人民幣，公司宣布大手筆分紅220億元人民幣。(路透資料照片)

寧德時代去年淨利潤 441.2億元（人民幣，下同，約61.6億美元），公司宣布大手筆分紅220億元（約30.7億美元），公司擬每10股派發年度現金分紅和特別現金分紅50.28元（約7美元），換算合計派發現金分紅超過220億元。巨額分紅背後有何深意？

受到巨額分紅消息影響，寧德時代18日股價收在190.96元，大漲5.5%，總市值8400億元（約1172.8億美元）。

鈦媒體報導，寧德時代巨額分紅背後似乎也暗示公司未來發展模式將發生變化，年度現金分紅和年度特別分紅合計派發現金220億元，分紅總金額接近淨利潤總額的一半。對此，寧德時代表示，公司歷來高度重視股東回報，考慮到報告期內公司業績和現金情況良好，為積極貫徹落實「質量回報雙提升」專項行動，更好地回報股東，公司確定比往年更高的分紅比例。

然而，本次220億元分紅資金，將有近60%會流入公司十大股東的口袋。公司董事長曾毓群旗下廈門瑞庭投資 有限公司持股23.29%，前副董事長黃世霖持股10.59%，副董事長李平持股4.58%。若以此計算，三者分別可以獲得現金分紅51.37億元、23.36億元、10.1億元。

為何寧德時代要巨額分紅？或許要從兩個層面來看。其一，在官方強調和提倡上市公司現金分紅的時代背景下，此舉是呼應政策。其二，從企業的發展角度來看，大比例分紅似乎也暗示著公司發展模式正發生變化。

資料顯示，2015年至2023年，公司發展速度非常驚人，其營業收入成長70倍，歸母淨利潤成長47倍。這背後的基礎便是驚人的資產擴張，公司總資產從87億元膨脹到2023年的7172億元，成長83倍，而資產膨脹背後則是驚人的資本投入。截至2023年末，公司固定資產原值1676億元，在建工程250億元，長期股權投資500億元。

雖然公司2023年總資產再創新高，但是其增速出現明顯的下降。財務資料顯示，2023年總資產年增19.34%，而2022年和2021年總資產年增95.33%、95.44%。

另外，公司產能增長也出現放緩跡象。據財報顯示，2021年和2022年公司在建產能分別為140GW、152GW，而2023年在建產能只有100GW，總產能的增長顯著放緩。

更為重要的是，公司業績增長率也下滑嚴重，這背後或許也意味著公司的發展狀態由超高速成長步入成熟穩重。資料顯示，2023年公司收入增長率雖然仍然有22%，但是過去很多時候都是三位數。 不過未來這一驚人增速將不復存在，回到一個小兩位數的不錯增長速度，就如2023年的收入增長22%。

行業人士表示，在公司處於擴張期時，企業優先向市場募資而不是把錢還給股東。在寧德時代上市前五年（2018年至2022年），累計現金分紅75億元，僅占同期合計歸母淨利潤的7%。反之，若企業發展到一定階段，特別是擴張期的末期，其資本需求減少，賺的錢反而多了，此時更願意把錢分給股東。