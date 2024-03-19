我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刺94歲亞裔婦兇手只判5年緩刑 華人社區不滿處分寬鬆

川普付不出4.5億擔保金 資產恐遭扣押

華為衝刺智能車事業 再成立上海引望

記者黃雅慧／綜合報導

據商業查詢平台天眼查App顯示，上海引望智能技術公司已於15日成立，註冊資本額為1億元人民幣（約1396.2萬美元），該公司由華為100%持股的深圳引望智能技術有限公司全資持股，深圳引望已陸續成立蘇州引望、南京引望、東莞引望及上海引望等四家公司。顯示華為車BU正加足馬力衝刺智能汽車領域。

華為車BU是華為旗下拓展智能汽車的部門，華為對外宣稱，擬成立一家新公司，聚焦智慧網聯汽車的智能駕駛系統及增量組件的研發、生產、銷售和服務，並對現有戰略合作夥伴車企及有戰略價值的車企等投資者開放股權，成為股權多元化的公司。

證券時報引述知情人士說法稱，引望就是乘載華為上述願望的公司。目前包括長安汽車、賽力斯集團透露正積極與華為商談合作事項。此外，東風汽車、一汽集團也推進入股事宜。

天眼查顯示，上海引望智能技術有限公司法定代表人為鄭麗英，經營範圍含人工智慧行業應用系統集成服務、人工智慧理論與算法軟體開發、汽車零組件研發、智慧車載設備製造等。

至於為何要再成立子公司，科創板日報引述知情人士說法指出，「過段時間會進行公告」。

華為車BU業務共有三種合作模式，包括零組件模式、提供技術支持的HI模式和智選車模式，參與程度依次遞增。

華為 人工智慧 投資

上一則

鴻海市值創新高 挑戰2兆元台幣

下一則

蘋果擬攜手Google 打造AI手機

延伸閱讀

上海朵雲軒2024春季拍品美國公開徵集 紐約站3/25~3/26舉行

上海朵雲軒2024春季拍品美國公開徵集 紐約站3/25~3/26舉行
華為：智慧車今年將轉虧為盈 目前只打造４品牌

華為：智慧車今年將轉虧為盈 目前只打造４品牌
內卷嚴重 華為前員工：中產孩子沒有未來 寧送外賣

內卷嚴重 華為前員工：中產孩子沒有未來 寧送外賣
新手機、汽車業績火熱效應 華為全球營收 衝破7000億人民幣

新手機、汽車業績火熱效應 華為全球營收 衝破7000億人民幣

熱門新聞

走低價路線的折扣零售商家多樂(Family Dollar)宣布，由於主要客群受到通膨高漲衝擊，業績表現下跌，將關閉全國各地約1000家分店。美聯社

Family Dollar與Dollar Tree將關閉全美上千分店

2024-03-13 09:25
由於經濟數據持續表明通膨不退，公債殖利率近來再度高漲，交易者也紛紛挪後美國貨幣寬鬆的時程。(路透)

美債市場向Fed繳械 屈服於更長時間維持較高利率的現實

2024-03-17 21:27
愈來愈多證據顯示，許多美國民眾對物價上漲的容忍能力已經達到極限。（美聯社）

美國經濟隱憂：消費者已筋疲力盡 開始縮減支出

2024-03-17 19:08
輝達GTC大會18日登場，分析師認為，輝達預料公布B100晶片的更多細節，還可能為戴爾先前爆料的B200晶片揭開面紗。（路透）

輝達GTC大會將登場 分析師喊這意外新品可能振奮市場「股價再提振」

2024-03-17 07:12
高盛策略師團隊認為，人工智慧（AI）成長題材會長期發酵，輝達（Nvidia）不過是在第一階段獨領風騷罷了。路透

錯過Nvidia飆升漲勢沒關係 高盛：還有三梯次AI概念股可布局

2024-03-15 13:08
人工智慧（AI）晶片領頭羊輝達（Nvidia）執行長黃仁勳最近表示，該公司的目標，要讓自家GPU好到連對手免費提供晶片，都被嫌不夠便宜。(世界新聞網FB)

黃仁勳：Nvidia的目標 要讓對手免費提供晶片也打不過

2024-03-11 10:40

超人氣

更多 >
糙米難下嚥? 多這個步驟會好吃得多

糙米難下嚥? 多這個步驟會好吃得多
理財專家：若看好川普當選 不妨預做四大金錢規畫

理財專家：若看好川普當選 不妨預做四大金錢規畫
「周處除三害」抄襲風波延燒 錢人豪聲請假扣押法院准了

「周處除三害」抄襲風波延燒 錢人豪聲請假扣押法院准了
Medicaid追討死者數萬債務 子女被迫賣遺產房

Medicaid追討死者數萬債務 子女被迫賣遺產房
車輛逆行撞公交站 四口之家僅男嬰存活 司機疑似華人

車輛逆行撞公交站 四口之家僅男嬰存活 司機疑似華人