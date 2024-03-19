華為衝刺智能車事業 再成立上海引望
據商業查詢平台天眼查App顯示，上海引望智能技術公司已於15日成立，註冊資本額為1億元人民幣（約1396.2萬美元），該公司由華為100%持股的深圳引望智能技術有限公司全資持股，深圳引望已陸續成立蘇州引望、南京引望、東莞引望及上海引望等四家公司。顯示華為車BU正加足馬力衝刺智能汽車領域。
華為車BU是華為旗下拓展智能汽車的部門，華為對外宣稱，擬成立一家新公司，聚焦智慧網聯汽車的智能駕駛系統及增量組件的研發、生產、銷售和服務，並對現有戰略合作夥伴車企及有戰略價值的車企等投資者開放股權，成為股權多元化的公司。
證券時報引述知情人士說法稱，引望就是乘載華為上述願望的公司。目前包括長安汽車、賽力斯集團透露正積極與華為商談合作事項。此外，東風汽車、一汽集團也推進入股事宜。
天眼查顯示，上海引望智能技術有限公司法定代表人為鄭麗英，經營範圍含人工智慧行業應用系統集成服務、人工智慧理論與算法軟體開發、汽車零組件研發、智慧車載設備製造等。
至於為何要再成立子公司，科創板日報引述知情人士說法指出，「過段時間會進行公告」。
華為車BU業務共有三種合作模式，包括零組件模式、提供技術支持的HI模式和智選車模式，參與程度依次遞增。
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