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比亞迪老董王傳福：新能源車打淘汰賽

記者謝守真／綜合報導

中國汽車大廠比亞迪董事長王傳福16日指出，新能源車滲透率已達48.2%，若按此速度繼續發展，預計未來三個月內新能源汽車的滲透率可能會突破50%，甚至更高，或將形成新能源汽車在市場的主導地位，市場競爭日趨激烈，行業將進入一個慘烈的淘汰賽階段。

界面新聞指出，王傳福在中國電動車百人會高層論壇上表示，2023年，中國汽車產銷量首次突破3000萬輛，成為全球最大的汽車出口國，並且首次有中國品牌（比亞迪）出現在全球前十名的汽車銷售清單中。

王傳福稱，中國新能源汽車產銷量連續九年領先全球，占全球市場超過60%，展現中國在新能源汽車領域的強大競爭力和產業韌性。

事實上，今年以來，比亞迪已推出多款榮耀版車型，並喊出「電比油低」的口號，試圖進一步搶占傳統燃油車市場。而其在業界主動打響車市價格戰的第一槍，也吸引許多車企陸續跟進。

針對當下新能源汽車產業現況，王傳福分析，新能源汽車是一條荊棘之路，行業走到今天有喜有憂。喜的是新能源汽車市場空間還很大，憂的是市場競爭的日趨激烈，行業進入一個慘烈的淘汰賽階段。中國新能源汽車經歷20年的培育和壯大，已進入一個周期性的調整階段，企業需要盡快形成規模效應和品牌優勢。

同時，王傳福強調，新能源汽車的發展是一個不可逆的趨勢。中國市場在新能源汽車領域的變革速度和效率超過了許多其他國家。

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