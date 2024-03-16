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中國70城市 2月房價持續下跌 降幅收窄

記者陳宥菘／綜合報導
根據中國官方最新發布，2月70個大中城市商品住宅售價持續下滑，但與前月相比，降幅整體持續收窄。（中新社）
根據中國官方最新發布，2月70個大中城市商品住宅售價持續下滑，但與前月相比，降幅整體持續收窄。（中新社）

中國國家統計局15日發布的最新房價數據顯示，2月70個大中城市商品住宅售價持續下滑，但與1月相比，降幅整體持續收窄。具有房市風向標意義的一線城市二手住宅領跌，房價較上月下降0.8%。

中國國家統計局數據顯示，從新建住宅看，2月一線城市售價較上月下降0.3%，降幅與1月相同。其中，北京、廣州和深圳分別下降0.1%、0.8%和0.5%，上海上漲0.2%。

二線城市較上月下降0.3%，降幅比上月收窄0.1個百分點。三線城市較上月下降0.4%，降幅與1月相同。

至於2月份一線城市中古屋銷售價格較1月降0.8%，降幅比1月縮減0.2個百分點，北京、上海、廣州和深圳分別降0.9%、0.6%、1.0%和0.5%。

從二手房看，2月一線城市較上月下降0.8%，降幅比1月收窄0.2個百分點，其中北京、上海、廣州和深圳分別下降0.9%、0.6%、1.0%和0.5%。

二線城市較1月下降0.6%，降幅與1月相同。三線城市較1月下降0.6%，降幅比1月收窄0.1個百分點。

界面新聞報導，受去年同期基數相對較高等因素影響，2月各線城市新建商品住宅及中古屋銷售價格年減幅均擴大。一線城市新建商品住宅銷售價格較去年同期下降1.0%，降幅比1月擴大0.5個百分點。

其中，北京、上海分別上漲1.0%、4.2%，廣州、深圳分別下降4.6%、4.8%。二、三線城市新建商品住宅銷售價格較去年同期分別下降1.1%及2.7%，降幅比1月分別擴大0.7和0.6個百分點。

而一線城市2月份中古屋銷售價格較去年同期降6.3%，降幅比1月擴大1.4個百分點，其中北京、上海、廣州和深圳分別降5.3%、6.0%、7.5%和6.1%。

二、三線城市中古屋銷售價格年減5.1%，降幅比1月別擴大0.7和0.6個百分點。

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