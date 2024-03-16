李嘉誠上海豪宅建案傳85折出售 每平米9.8萬 比周邊二手房便宜
上海房市近期傳出香港富豪李嘉誠旗下長江實業在上海普陀區所開發的「高尚領域」豪宅房源打85折出售，引起各方關注。不過，該樓盤（建案）仲介商之一的上海鏈家仲介表示，實際情況並不如坊間傳聞。
上述仲介表示，該建案銷售均價約每平方公尺9.8萬元（人民幣，下同，約1.36萬美元），約70套房源是開發商開盤時「清退」房源，也就是原購房者因為資金短缺導致無法完成正常交易，這種情況下，開發商會按照比例把定金退換給原購房者，然後把該房屋銷售給其他客戶。
據瞭解，對比同區域去年底開盤新房品尊國際約每平方公尺10.98萬元，購買高尚領域相當於打了85折。
李嘉誠去年8月在香港以打七折銷售策略推售「親海駅II」項目，市場傳言該降價策略或在上海樓市複製，網路也熱議李嘉誠是否對中國房市有所預判。
公開資料顯示，高尚領域為長江實業負責開發，位於普陀區曹楊路與銅川路交界地段，鄰近上海地鐵真如站，為近120萬平方公尺大型城市綜合體項目，涵蓋高級住宅、商業辦公大樓、旗艦商場、星級酒店等。
該建案於2019年首次開盤，開盤銷售均價為每平方公尺9.07萬元，而這次售價相比5年前開盤價僅小幅上漲。
據記者實地探訪，15日為該建案認購首日，房屋銷售中心在午間時段仍聚集滿滿人潮，要能進入銷售中心參觀沙盤也得需要驗證資格並有房仲帶路。
現場有許多民眾帶了結婚證、財產證明、稅單等材料進行現場認購登記。仲介對記者表示，「估計這兩天該樓盤房源就要認購完畢了」。
新京報引述該建案置業顧問稱，「該樓盤將開始認籌，推出73套房源，需要提供人民幣300萬元的資產證明，定於3月24日選房。在優惠方面，目前兩房有2萬元優惠，三房有4萬元優惠券。」
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