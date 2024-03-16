李嘉誠上海豪宅建案傳85折出售 每平米9.8萬 比周邊二手房便宜

李嘉誠旗下長江實業在上海普陀區所開發的「高尚領域」房源15日認購首日，樓盤銷售中心擠滿賞房的民眾。（記者黃雅慧／攝影）

上海房市近期傳出香港 富豪李嘉誠旗下長江實業在上海普陀區所開發的「高尚領域」豪宅房源打85折出售，引起各方關注。不過，該樓盤（建案）仲介商之一的上海鏈家仲介表示，實際情況並不如坊間傳聞。

上述仲介表示，該建案銷售均價約每平方公尺9.8萬元（人民幣，下同，約1.36萬美元），約70套房源是開發商開盤時「清退」房源，也就是原購房者因為資金短缺導致無法完成正常交易，這種情況下，開發商會按照比例把定金退換給原購房者，然後把該房屋銷售給其他客戶。

據瞭解，對比同區域去年底開盤新房品尊國際約每平方公尺10.98萬元，購買高尚領域相當於打了85折。

李嘉誠去年8月在香港以打七折銷售策略推售「親海駅II」項目，市場傳言該降價策略或在上海樓市複製，網路也熱議李嘉誠是否對中國房市有所預判。

公開資料顯示，高尚領域為長江實業負責開發，位於普陀區曹楊路與銅川路交界地段，鄰近上海地鐵 真如站，為近120萬平方公尺大型城市綜合體項目，涵蓋高級住宅、商業辦公大樓、旗艦商場、星級酒店等。

該建案於2019年首次開盤，開盤銷售均價為每平方公尺9.07萬元，而這次售價相比5年前開盤價僅小幅上漲。

據記者實地探訪，15日為該建案認購首日，房屋銷售中心在午間時段仍聚集滿滿人潮，要能進入銷售中心參觀沙盤也得需要驗證資格並有房仲帶路。

現場有許多民眾帶了結婚證、財產證明、稅單等材料進行現場認購登記。仲介對記者表示，「估計這兩天該樓盤房源就要認購完畢了」。

新京報引述該建案置業顧問稱，「該樓盤將開始認籌，推出73套房源，需要提供人民幣300萬元的資產證明，定於3月24日選房。在優惠方面，目前兩房有2萬元優惠，三房有4萬元優惠券。」