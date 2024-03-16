我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

餐廳拒供免費食物 遊民縱火燒車「謀殺」經理

庫克瞞中國銷量？蘋果被控欺騙投資人 要賠4.9億

李嘉誠上海豪宅建案傳85折出售 每平米9.8萬 比周邊二手房便宜

特派記者黃雅慧／上海15日電
李嘉誠旗下長江實業在上海普陀區所開發的「高尚領域」房源15日認購首日，樓盤銷售中心擠滿賞房的民眾。（記者黃雅慧／攝影）
李嘉誠旗下長江實業在上海普陀區所開發的「高尚領域」房源15日認購首日，樓盤銷售中心擠滿賞房的民眾。（記者黃雅慧／攝影）

上海房市近期傳出香港富豪李嘉誠旗下長江實業在上海普陀區所開發的「高尚領域」豪宅房源打85折出售，引起各方關注。不過，該樓盤（建案）仲介商之一的上海鏈家仲介表示，實際情況並不如坊間傳聞。

上述仲介表示，該建案銷售均價約每平方公尺9.8萬元（人民幣，下同，約1.36萬美元），約70套房源是開發商開盤時「清退」房源，也就是原購房者因為資金短缺導致無法完成正常交易，這種情況下，開發商會按照比例把定金退換給原購房者，然後把該房屋銷售給其他客戶。

據瞭解，對比同區域去年底開盤新房品尊國際約每平方公尺10.98萬元，購買高尚領域相當於打了85折。

李嘉誠去年8月在香港以打七折銷售策略推售「親海駅II」項目，市場傳言該降價策略或在上海樓市複製，網路也熱議李嘉誠是否對中國房市有所預判。

公開資料顯示，高尚領域為長江實業負責開發，位於普陀區曹楊路與銅川路交界地段，鄰近上海地鐵真如站，為近120萬平方公尺大型城市綜合體項目，涵蓋高級住宅、商業辦公大樓、旗艦商場、星級酒店等。

該建案於2019年首次開盤，開盤銷售均價為每平方公尺9.07萬元，而這次售價相比5年前開盤價僅小幅上漲。

據記者實地探訪，15日為該建案認購首日，房屋銷售中心在午間時段仍聚集滿滿人潮，要能進入銷售中心參觀沙盤也得需要驗證資格並有房仲帶路。

現場有許多民眾帶了結婚證、財產證明、稅單等材料進行現場認購登記。仲介對記者表示，「估計這兩天該樓盤房源就要認購完畢了」。

新京報引述該建案置業顧問稱，「該樓盤將開始認籌，推出73套房源，需要提供人民幣300萬元的資產證明，定於3月24日選房。在優惠方面，目前兩房有2萬元優惠，三房有4萬元優惠券。」

香港 地鐵

上一則

廣達賺一股本 獲利創21年新高

下一則

中國70城市 2月房價持續下跌 降幅收窄

延伸閱讀

取消佣金6%影響：房價跌、佣金降、仲介不主導房價、百萬人恐失業

取消佣金6%影響：房價跌、佣金降、仲介不主導房價、百萬人恐失業
好萊塢女星山間豪宅 市值700萬遭大火焚毀

好萊塢女星山間豪宅 市值700萬遭大火焚毀
李嘉誠8.5折賣上海樓盤？仲介：房價不存在打折銷售

李嘉誠8.5折賣上海樓盤？仲介：房價不存在打折銷售
「上海！上海！」清唱劇 登林肯中心 全美首演

「上海！上海！」清唱劇 登林肯中心 全美首演

熱門新聞

嘉信理財策略師認為，美股現在不是「牛」市，更像是「鴨」市。因為史坦普500指數整體走勢很「牛」，但眾多成分股卻像鴨子划水--鴨蹼拚命在水面下掙扎。美聯社

策略師：美股現在是「鴨」市 不是「牛」市

2024-03-09 13:11
比特幣本周漲上空前新高價位，但這個全球知名度最高的加密幣果真那麼值錢嗎？專家根據估值模型算出比特幣的公允價值，提供投資人參考。（路透）

比特幣值多少錢？專家：未來恐跌回這個「公允價值」價位

2024-03-08 05:15
走低價路線的折扣零售商家多樂(Family Dollar)宣布，由於主要客群受到通膨高漲衝擊，業績表現下跌，將關閉全國各地約1000家分店。美聯社

Family Dollar與Dollar Tree將關閉全美上千分店

2024-03-13 09:25
伍德表示，半導體類股面臨回檔風險。（路透）

大漲前出脫輝達 晶片類股漲勢告終？「女股神」伍德曝恐面臨1風險

2024-03-09 07:51
輝達令人難以置信的上漲走勢暫告一段落，股指回落，結束動盪的一周。（路透）

輝達下跌逾5% 道指創半年最差單周走勢

2024-03-08 16:56
高盛高層表示，即便中國股市已經大幅下跌，也不足以成爲投資中國的理由。（新華社）

中股最糟時候已過？ 高盛高層列四大理由看淡中國股市

2024-03-09 10:17

超人氣

更多 >
不是每間好市多都有… 這款台灣零食正被「低調」搶購

不是每間好市多都有… 這款台灣零食正被「低調」搶購
你聽過嗎？這款便宜學名藥成為抗老風潮新寵兒

你聽過嗎？這款便宜學名藥成為抗老風潮新寵兒
地鐵口角 男遭刺拔槍反遭槍擊 乘客狂喊警察在哪

地鐵口角 男遭刺拔槍反遭槍擊 乘客狂喊警察在哪
房市大地震...房仲協會將取消6%售屋佣金 估佣金少30%可望拉低房價

房市大地震...房仲協會將取消6%售屋佣金 估佣金少30%可望拉低房價
退休住郵輪1年 比住這10州便宜

退休住郵輪1年 比住這10州便宜