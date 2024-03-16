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中國整治網路 盯AI生成內容

記者陳宥菘／綜合報導

中共中央網信辦15日宣布展開今年「清朗」系列專案行動，內含十項整治任務，包含網路直播虛假與低俗、自媒體無底線博流量等，試圖全面涵蓋網路重點領域環節，集中整治網路亂象。隨AI興起，此次專案行動也對生成合成內容作出規範，如要求下架未有效標識、易造成混淆的生成合成資訊內容等。

據「網信中國」微信公眾號消息，此次專案含十項行動任務，包含今年春節網路環境整治；優化營商網路環境—整治涉企侵權資訊亂象；打擊違法資訊外鏈；整治自媒體無底線博流量；網路直播領域虛假與低俗亂象整治；規範生成合成內容標識；今年暑期未成年人網路環境整治；規範網路語言文字使用；整治違規進行網路新聞資訊服務；同城版塊資訊內容問題整治。

整治自媒體方面，行動要求集中整治自媒體造熱點、蹭熱點、製造資訊陷阱、無底線吸粉引流牟利等問題。督促網站平台做好涉國內外時事、公共政策等領域資訊來源標註，AI生成資訊標註以及虛構擺拍內容標註。嚴格營利權限開通條件。

對網路直播亂象，專案行動點出，透過擺拍場景等方式，製作「扮窮」、「賣慘」內容博眼球或透過深夜付費直播躲避監管，隱藏傳播低俗色情訊息等，都將是重點整治的問題。

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