廣達賺一股本 獲利創21年新高

台灣代工大廠廣達15日公告2023年財報，去年毛利率達到7.82%，創21年來新高，並寫下「三率三升」的好成績，獲利也締新猷，全年大賺超過一個股本，每股純益10.29元（台幣，下同，約0.32美元），創1999年上市以來新高，優於市場預期；董事會通過每股擬配發9元現金股利，為歷年來最佳水準。

廣達財報展現亮眼數字，15日股價盤中提前發動，從小漲到午盤拔高上漲，終場收257.5元，上漲14元。

廣達去年第4季合併營收2878.96億元，季增0.5%，年減11.7%，毛利率8.06%，季減0.05個百分點，年增1.58個百分點，營益率4.1%，季減0.3個百分點，年增1.05個百分點，純益率3.57%，季減0.9個百分點，年增0.81個百分點；稅後純益102.78億元，季減19.7%，年增14.4%，每股純益2.67元。

廣達去年第4季毛利率僅較前季小幅下滑，主要因為毛利率較低的AI 伺服器產品出貨受缺料影響而遞延，單季毛利率仍能站穩高檔水準。整體來看，三率均較前一年同期成長，寫下三率三升佳績。

廣達去年合併營收1兆856.11億元，年減15.2%，毛利率7.82%，年增2.3個百分點，營益率4%，年增1.6個百分點，純益率3.7%，年增1.4個百分點；稅後純益396.76億元，年增37%，每股純益10.29元。

廣達董事會通過去年盈餘擬配息9元，配發率達87%，連續兩年配發率超過八成，總共將發出超過347.64億元現金股利。以15日收盤價計算，現金殖利率 約3.4%。

隨著美系雲端 供應商（CSP）客戶相繼上調資本支出，廣達AI伺服器需求持續火熱，董事長林百里日前就直言「最近忙著趕出貨」，高呼今年AI伺服器出貨會「很棒」。

廣達預期，隨著供應鏈缺料緩解，第2季AI伺服器出貨將轉強，下半年可望進入爆發期，看好今年AI伺服器營收將有雙位數成長。法人也預估，受惠伺服器需求強勁，廣達今年雲端事業營收占比將衝破四成，超越筆電成為最大產品線。

美系外資認為，廣達AI伺服器訂單動能強勁，在GPU供應轉順、加上CSP客戶需求推升下，對廣達今年AI伺服器成長樂觀看待，並預期廣達車用電子事業將持續擴張，今年相關動能也會相當強勁。