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彭博：北京要求本土電動車採購更多國產晶片 以因應美國打壓

編譯陳律安／綜合外電
據傳北京當局要求比亞迪等本土車廠擴大國產晶片的採購比率。（路透）
據傳北京當局要求比亞迪等本土車廠擴大國產晶片的採購比率。（路透）

彭博資訊引述知情人士報導，中國政府已暗中要求比亞迪、吉利等電動車製造商，大幅提高國產車用晶片的採購比率，以減少對西方進口的依賴，同時促進國內晶片產業發展。

知情人士透露，中國工信部要求車廠今年擴大採購國產零組件，以加速採用國產晶片。工信部先前設定了一個非正式的國產車用晶片採購目標，在2025年比重要達到20%，該部會對目前的進展並不滿意。

因談論敏感資訊而要求匿名的消息人士說，工信部現在直接要求車廠儘量避免採用外國零組件。其中一人說，這意味著外國晶片業者實際上將不得不通過中芯國際、華虹半導體這類中國晶圓廠來生產晶片。另一人說，在最近一次大型中國車廠的招標中，一家報價估計比最終得標企業低30%的外國晶片製造商遭淘汰。

此舉反映出，北京當局正力圖振興自家的科技產業，以因應美國透過制裁和限制措施、阻撓中國晶片技術取得進展的局面。中國的本土採購要求，將對輝達、恩智浦、瑞薩電子和德州儀器的業務帶來不確定性，因這些企業為中國這個全球最大電動車市供貨時，得與本土業者相競爭。

許多中國車廠會向意法半導體這類公司採購電源管理晶片、微控制器和顯示晶片等各種零組件。在此同時，從領頭羊比亞迪到後起之秀蔚來，一些本土車廠目前也依賴輝達的處理器，以整合其高度聯網汽車的功能。

晶片 輝達 電動車

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