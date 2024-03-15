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繼X和TikTok後 歐盟再依數位法查阿里「全球速賣通」

記者陳宥菘／即時報導
繼社交媒體平台X和TikTok之後，歐盟委員會14日發布公告，宣布將對阿里旗下全球速賣通（AliExpress）啟動調查，評估其是否違反《數位服務法》。（路透）
繼社交媒體平台X和TikTok之後，歐盟委員會14日發布公告，宣布將對阿里旗下全球速賣通（AliExpress）啟動調查，評估其是否違反《數位服務法》。（路透）

歐盟委員會14日發佈公告稱，已啟動正式調查程序，評估阿里巴巴旗下跨境電商全球速賣通（AliExpress）在管理和降低風險、內容審核和內部投訴處理機制、廣告和推薦系統的透明度、交易商的可追溯性以及研究人員的數據訪問等方面是否違反《數位服務法》（DSA），可能面臨巨額罰款。

這是繼社交媒體平台X和TikTok之後的第三起此類調查。歐盟去年12月對X發起調查，並在今年2月中啟動對TikTok調查。歐盟委員會官員表示，現階段還未發現全球速賣通有任何行動不合規，僅懷疑其有不合規行為。

全球速賣通是阿里巴巴集團旗下的B2B跨境電商平台，成立於2010年。目前，速賣通已經覆蓋了全球200多個國家和地區，擁有超過4億的註冊用戶和超過1.5億的月活躍用戶。

根據歐盟2023年4月新實施的《數位服務法》，速賣通被認定為超大型線上平台（VLOP），與其他15家科技公司一樣必須採取更多措施，打擊平台上的非法和有害內容，遵守DSA中規定的一系列義務。

歐盟委員會公告稱，根據迄今為止進行的初步調查，包括對全球速賣通於2023年8月發送的風險評估報告的分析、其透明度報告中公布的信息及其對委員會正式信息請求的答復，歐盟委員會決定根據《數位服務法》對全球速賣通提起正式調查。

公告表示，調查將關注全球速賣通對消費者保護的實際或可預見的負面影響，尤其是全球速賣通的服務條款有沒有得到執行，包括禁止某些對消費者健康構成風險的產品（如假藥、食品和膳食補充劑），特別是對未成年人構成風險的產品（色情材料），消費者仍可在該平台上找到這些產品。

歐盟委員會還認為，速賣通可能缺乏有效措施防止通過所謂的「隱藏鏈接」在線平台進行故意操縱。如確定有違規相關行為，全球速賣通將面臨全球年營收6%的罰款。

全球速賣通方面表示，他們尊重在所運營市場的所有條規，「我們一直與有關當局合作，並將持續這麼做，以確保我們符合適用標準，也將持續確保我們能達到《數位服務法》的要求。全球速賣通致力為所有消費者創造一個安全合規的市場」 。

歐盟 電商 TikTok

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