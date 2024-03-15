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房市復甦不及預期 杭州撤中古屋限購

財經新聞組／綜合報導

中國房市交易持續不振，城市房地產風向標之一的杭州14日公布，全市中古屋不再限購，中國全國民眾都可以買杭州任何區的中古屋，沒有戶數限制。

證券時報報導，杭州官方14日發布「關於進一步優化房地產市場調控措施的通知」，指在杭州購買中古屋，不再審核購房人資格，也就是說，中古屋限購完全放開。同時，杭州市範圍內個人出售住房的增值稅徵免年限統一調整為2年。

去年10月16日，杭州樓市政策調整，限購區只保留了上城區、拱墅區、西湖區、濱江區。現在，除了新房繼續保留4個限購區外，杭州房市幾乎對全國民眾打開了大門。

報導稱，杭州繼續放開房市限制性政策的背景是房市復甦不及預期。據杭州貝殼研究院數據，今年2月杭州中古屋網簽2543戶，比1月下滑62%，住宅網簽均價下滑2.4%。

與去年2月相比，網簽量下滑66%，網簽均價下滑4.9%；與去年同處春節假期的1月相比，網簽下滑20%，均價下滑7.0%。

此外，春節過後帶看量已出現下滑，相較新增掛牌量，帶看量下跌較快。

經濟學者馬光遠在財經自媒體「光遠看經濟」影片中表示，杭州是中國房地產週期的風向標城市，有北上廣深之外「第五城」之稱。現在連杭州都全面取消中古屋限購了，全國其他城市也都該取消。

他指出，杭州待售的中古屋太多了，全市中古屋掛牌量超過30萬戶，但每個月交易量不超過1萬戶，庫存壓力很大，購房限制「早就該取消了」，新房限購雖然還沒有完全取消，但意義也不大了。

此外，這份通知要求加大規畫建設保障性住房力度。2024年開工建設配售型保障性住房不能少於6000戶，以解決工薪收入群體住房困難。

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