我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拆彈演練到一半...美FBI加州訓練設施爆炸 至少16人受傷

TikTok禁令法案內幕／眾院迅猛封殺 業者失算措手不及

廣東外貿進出口 前2月同比增24.9%

財經新聞組／綜合報導

根據中國海關總署廣東分署12日發布的統計顯示，今年前兩個月，廣東外貿進出口1.35兆元（人民幣，下同，約1878億美元），同比（下同）增長24.9%。其中，出口8859.4億元，增長26.8%；進口4624億元，增長21.5%。民營企業進出口8597.7億元，增長38.9%，占廣東進出口總值的63.8%，較去年同期提升6.4個百分點。

中新社報導，前兩個月，東協為廣東最大貿易夥伴，進出口增長17.3%。廣東對共建一帶一路國家進出口5153.3億元，增長23.1%。出口方面，前兩個月，廣東機電產品出口增長19.9%，占廣東出口總值63.8%。其中，自動數據處理設備及其零部件、家用電器、音視頻設備及其零件分別增長18.2%、29%、29.4%；集裝箱、船舶出口大幅增長，分別增長178%和211.1%。同期，出口勞動密集型產品也較快增長，增長33.7%。 　　

進口方面，前兩個月，廣東進口機電產品2774.9億元，增長24.3%，占廣東進口總值的60%。其中，能源產品、金屬礦砂和糧食進口量分別增加65.3%、21.4%和45.9%。 　　

中國海關總署廣東分署表示，廣東外貿扎實起步，延續去年底以來的回穩向好勢頭，保持快速增長，實現良好開局。在外部需求向好、穩外貿政策持續發力、經營主體信心不斷增強等有利因素帶動，廣東外貿將保持發展韌性，一季度有望實現較快增長，取得開門紅。

一帶一路

上一則

中國地方債高風險區 發改委要嚴管

下一則

超車三星 華為躍全球折疊機霸主

延伸閱讀

全美最古老中餐館 在伍德蘭市

全美最古老中餐館 在伍德蘭市
回家門口一灘紅 廣東「回南天」像命案現場

回家門口一灘紅 廣東「回南天」像命案現場
1人當40醫院院長 廣東懷集縣衛健局稱只拿1份薪 網疑掛名意義

1人當40醫院院長 廣東懷集縣衛健局稱只拿1份薪 網疑掛名意義
開一店火一店 喜茶90後董座拚出3200家分店

開一店火一店 喜茶90後董座拚出3200家分店

熱門新聞

嘉信理財策略師認為，美股現在不是「牛」市，更像是「鴨」市。因為史坦普500指數整體走勢很「牛」，但眾多成分股卻像鴨子划水--鴨蹼拚命在水面下掙扎。美聯社

策略師：美股現在是「鴨」市 不是「牛」市

2024-03-09 13:11
比特幣本周漲上空前新高價位，但這個全球知名度最高的加密幣果真那麼值錢嗎？專家根據估值模型算出比特幣的公允價值，提供投資人參考。（路透）

比特幣值多少錢？專家：未來恐跌回這個「公允價值」價位

2024-03-08 05:15
伍德表示，半導體類股面臨回檔風險。（路透）

大漲前出脫輝達 晶片類股漲勢告終？「女股神」伍德曝恐面臨1風險

2024-03-09 07:51
走低價路線的折扣零售商家多樂(Family Dollar)宣布，由於主要客群受到通膨高漲衝擊，業績表現下跌，將關閉全國各地約1000家分店。美聯社

Family Dollar與Dollar Tree將關閉全美上千分店

2024-03-13 09:25
輝達令人難以置信的上漲走勢暫告一段落，股指回落，結束動盪的一周。（路透）

輝達下跌逾5% 道指創半年最差單周走勢

2024-03-08 16:56
高盛高層表示，即便中國股市已經大幅下跌，也不足以成爲投資中國的理由。（新華社）

中股最糟時候已過？ 高盛高層列四大理由看淡中國股市

2024-03-09 10:17

超人氣

更多 >
Family Dollar與Dollar Tree將關閉全美上千分店

Family Dollar與Dollar Tree將關閉全美上千分店
69歲成龍竟變這樣…「快速老化」照片曝光 網友淚目：童年結束了

69歲成龍竟變這樣…「快速老化」照片曝光 網友淚目：童年結束了
「中國美女特工」方芳現身 胡錫進：她遭FBI威脅利誘

「中國美女特工」方芳現身 胡錫進：她遭FBI威脅利誘
WSJ：有錢退休族原想搬到佛州卻落腳阿帕拉契山區

WSJ：有錢退休族原想搬到佛州卻落腳阿帕拉契山區
眾院通過法案 字節跳動須出售TikTok 否則將禁用

眾院通過法案 字節跳動須出售TikTok 否則將禁用