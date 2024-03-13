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小米純電超跑3月28日上市 售價賣關子

記者林茂仁、謝守真／綜合報導
小米SU7汽車2月在巴塞隆納2024 MWC上展示，吸引外界高度關注。（新華社）
小米SU7汽車2月在巴塞隆納2024 MWC上展示，吸引外界高度關注。（新華社）

千呼萬喚之下，小米董事長雷軍12日宣布，小米汽車首款中大型純電超跑SU7將於3月28日正式上市，上市即交付、交付即上量（量產）。目前，中國全國59家門市已經開啟預約，覆蓋29城，包括一線城市「北上廣深」等地。

浙商證券表示，小米打造的首款純電SU7造型前衛，運動感十足。眾多年輕化設計符合年輕一代人群消費觀念，在造型、動力等方面有較強優勢，有望成為爆款車型。德邦證券表示，智慧+電動硬體全方位布局，構建小米汽車強大生態圈。

雷軍表示，「這是我們的三年之約，如果你想擁有一台車，要有最先進的智慧科技，還要有出色的駕駛質感，我相信，小米SU7將會是你的首選。」

從2021年3月30日宣布造車開始，到今年3月28日正式上市，雷軍進入汽車領域1094天，而3月28日，也將會是檢閱小米造車成績單的日子。這三年時間裡，雷軍頻繁拜訪主機廠和供應鏈企業，並且開始了投資和研發並重的模式，開始埋頭造車，並且也在同步建造自己的工廠。

一財網報導，隨著小米汽車的即將上市，其定價消息也在市場上頻傳。特別是隨著今年車市價格戰的進一步升級，小米汽車如何定價才能贏得市場成為了備受關注的話題。

在去年底的汽車技術發布會上，小米董事長雷軍多次強調首款車型有點貴，並否認了人民幣9.9萬、14.9萬等低價傳聞。

今年1月30日，有媒體報導稱，經某大型保險公司證實，小米汽車高配版本上險價格為人民幣36.1萬元。隨著小米汽車SU7半個月後上市，新車定價屆時也將正式對外公開。

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