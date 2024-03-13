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台積市占狠甩三星 英特爾跌出10大

記者蘇嘉維／綜合報導
台積電去年第4季全球晶圓代工市占率衝上61.2%，創新高。（路透）
台積電去年第4季全球晶圓代工市占率衝上61.2%，創新高。（路透）

台積電先進製程發威，狠甩對手之際，市占率同步竄高。研調機構集邦科技（TrendForce）12日最新報告顯示，台積電去年第4季全球晶圓代工市占率衝上61.2%，創新高，遙遙領先二哥三星的11.3%，先前一直喊要追趕台積電的英特爾晶圓代工事業則遭擠出前十大。

集邦統計，去年第4季全球前十大晶圓代工廠當中，有高達六家，相當於六成廠商市占率都衰退；前十大廠市占率總和則維持與前一季相當、達95%。法人解讀，這意味同業流失的市占幾乎都被台積電吸走。

集邦指出，去年第4季全球前十大晶圓代工業者營收達304.9億美元、季增7.9％，連兩季走揚，主要受惠智慧手機零組件拉貨動能延續，包含中低階智慧手機應用處理器（AP）與周邊電源管理IC等需求動能成長。

惟2023年前十大廠營收難逃衰退、降至1115.4億美元，年減13.6%。今年則可望恢復成長、達1252.4億美元，年增12%，台積電增幅將優於產業平均。

台積電上季營收季增14%，遠優於前十大晶圓代工廠成長平均幅度，增幅傲視同業。相較之下，三星、聯電、大陸華虹集團、以色列高塔半導體、世界先進等業者營收都呈現衰退。

集邦指出，台積電3奈米高價製程貢獻營收比重大幅提升，推升該公司去年第4季全球市占率突破六成、達61.2%，創新高，是二哥三星市占率11.3％的逾5.4倍。另外，三星、格羅方德、聯電、中芯、華虹集團、高塔半導體、世界先進等業者上季市占率都下滑。

集邦分析，台積電上季市占率攻頂，並拉開與同業的差距，關鍵在於先進製程領先程度。台積電7奈米（含）以下製程營收比重自去年第3季的59％，去年第4季大增至67％，顯示公司營運高度仰賴先進製程，伴隨3奈米產能與投片逐季到位，先進製程營收比重有望突破七成大關。

值得注意的是，去年第3季首次進入全球前十大晶圓代工廠之林的英特爾晶圓代工事業，去年第4季因CPU新舊產品世代交替、英特爾備貨動能不彰等因素影響，遭力積電及合肥晶合集成擠出全球前十大。

集邦統計，去年第4季全球晶圓代工廠市占前十名（市占率）依序為：台積電（61.2%）、三星（11.3%）、格羅方德（5.8%）、聯電（5.4%）、中芯（5.2%）、華虹集團（2%）、高塔半導體（1.1%）、力積電（1%）、合肥晶合（1%）、世界先進（1%）。

台積電 三星 以色列

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