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台股帶旺證交稅 連續十個月雙位數成長

記者余弦妙／綜合報導

台灣財政部12日公布前二月稅收3185億元台幣(101億美元)，創同期新高，年增16.9%。其中證交稅受惠台股熱絡，儘管因春節交易天數減少，2月仍年增15.5%，連十紅，且十個月來皆為雙位數成長。

在排除春節因素後，前二月累計證交稅332億元台幣(10億美元)，為歷年同期次高，年增幅74.1%。

財政部昨日公布稅收統計，2月創同月新高稅目包含綜所稅、特銷稅（奢侈稅）、個人房地合一稅；前二月稅收則寫下八個同期新高，包含關稅、綜所稅、遺產稅、奢侈稅、營業稅、娛樂稅、個人房地合一稅，以及總稅收。

財政部統計處副處長劉訓蓉表示，今年2月稅收與去年同月比較，以貨物稅減少26億(台幣，下同)、贈與稅減少18億、營業稅減少13億元較多，多因農曆春節落點不同。

綜所稅增加26億元，主要受惠利息及盈餘所得扣繳稅款、房地合一稅增加所致。

累計前二月稅收3,185億元，年增16.9%，其中以證交稅、營業稅、綜所稅增加最多。

證交稅方面，劉訓蓉表示，雖逢農曆春節，交易天數僅13日，較去年同月減少五天，但景氣逐漸回溫及AI商機熱度延續，股市交易熱絡，2月上市櫃股票日均成交值4,684億元，年增七成，創2021年8月以來新高，股市交易量明顯放大，帶動證交稅達141億元，不減反增，年增15.5%。

展望未來證交稅表現，劉訓蓉表示，截至昨日止，上市櫃日均成交值5605億元，量能持續放大，但股市都會有變化，難以精準預測，後續仍要觀察。

車市買氣暢旺，進口車熱銷也挹注相關稅收，包含營業稅、貨物稅、奢侈稅，都因新車熱銷推升稅收。

財政部指出，前二月車輛類貨物稅130億元，年增22.2%，為2017年來同期新高；小客車奢侈稅10億元，年增1.4倍，稅額、年增率皆創歷史新高。

營業稅還受到升息助攻，使金融業營業稅增加，另外國內需求穩定、適用外銷零稅率營業人申請退稅減少，且電腦及資通產品、電子零組件及小客車等進口稅額增加，也推升營業稅增加119億元。

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