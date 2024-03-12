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中國出口增勢迅猛為經濟補血 紐時：恐衝擊歐亞就業與經濟

中央社／華盛頓11日綜合外電報導
圖為江蘇南京龍潭港。（示意圖／中新社）
圖為江蘇南京龍潭港。（示意圖／中新社）

當前西方媒體聚焦於中國經濟低迷。然而紐約時報指出，中製貨品出口成長速度超出預期，外銷激增為中國經濟補血並創造就業，也恐衝擊從歐洲到南亞各國的就業與經濟。

紐時指若以美元計價，中國今年1、2月的出口同比增長7%，因中國產品供應過剩導致價格下跌，實際出口量與在全球市場所佔份額的增速可能更快。

從鋼鐵、汽車到消費性電子產品和太陽能板，中國廠家都在尋求更多海外買主下單。昔日拉動經濟增長的營建與公寓套房出問題，成為當前中國經濟下行的禍首之一，世界對中國商品的需求此時正對中方胃口；他國則開始益發擔心中國復甦會損及部分他們自身利益，開始採取應對。

歐盟上週宣布準備對所有來自中國的電動汽車祭出進口關稅，稱找到中國政府非法補貼的「大量證據」。雖然關稅金額要到今夏才會定案，但適用於歐盟從今年3月7日起進口的所有電動汽車。

歐盟還一直考慮對中國的風力渦輪機與太陽能板設定進口限制；印度則已於去年9月宣布對來自中國的鋼鐵徵收全面性關稅。

歐洲領袖們去年12月訪問北京期間就警告，中國正興建遠高於實際所需數量的工廠，以彌補房市危機的失血。

據聯合國工業發展組織（UNIDO）資料顯示，中國生產全世界1/3的製造品，比美、德、日、韓加總還多。

中國已找出諸如「洗產地」等方式避開一些關稅。中製零組件湧入像越南、馬來西亞、墨西哥等國的量在攀升，商品在這些國家加工後被當成在地國生產而非中國製造，然後這些商品就變成加工地的製品銷往美歐，享受低關稅甚至免關稅。

中國出口的爆炸性成長從製成品貿易順差可見一斑，是二戰以來世界上最大順差，這些順差造就他國的逆差累及經濟成長。

外銷順差擴大不僅與出口增加有關，中國更已減少或停止從西方購買許多製成品，作為過去20年來一系列國家安全和經濟發展措施的一環。

據紐約智庫外交關係協會（CFR）專家塞瑟（Brad Setser）與魏蘭（Michael Weilandt）的計算，相對全球經濟而言，中國製造業產品現在的出超約是日本20世紀80年代最大出超的兩倍。

歐美與開發中國家的長期經濟關係，也因後者越來越愛購買更廉價的中國製品而面臨威脅。在拉美和非洲大部分地區，各國現在從中國購買的商品數量，比向鄰近工業化民主國家都多，而美、歐束手無策。

然而在中國這端，則擔憂他們認為的不公平保護主義浪潮興起。中國商務部部長王文濤近日在兩會期間引用國際貨幣基金（IMF）最近的研究指出，2023年全球實施約3000項貿易限制措施，遠高於2019年的1100項，當中大部分是針對中國，出現貿易保護主義、單邊主義抬頭趨勢。

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