工總調查 大陸台商多數對前景悲觀 2成企業擬縮減布局規模

全國工業總會11日出具調查報告指出，多數大陸台商過去兩年營利衰退，對前景普遍悲觀。不過，仍有逾六成台商在未來三至五年內，維持對大陸投資 規模，其中一成將加碼。

工總昨日說明，該會今年初曾完成一份2023年「中國大陸台商投資動向及產業分布研究調查」，有超過六成、約67.9%台商表示，未來三、五年投資大陸規模將保持「不變」，約兩成台商表示將減少投資，另有約一成台商表示將「增加」投資規模。

在產能及雇用員工方面，同樣各有三成及四成的台商表示將維持「不變」，但有近四成的台商將「下調產能」及「減少員工雇用」。

工總調查也顯示，在未來三、五年，台商在大陸投資布局規劃中，高達七成將「強化研發、品牌與行銷措施」，有四成台商選擇「轉投資服務業/事業多元化發展」，僅有一成左右台商表示要「考慮結束大陸事業營運」，「考慮在陸上市籌資」也占約一成。

值得注意的是，在回覆未來三、五年投資規畫時，有超過四成的台商選擇「增加對大陸以外地區投資」，進一步檢視，有過半台商選擇的大陸以外投資地區為「新南向重點國」，其次為台灣。然而，這四成考慮轉移產能的台商，並不會從大陸完全撤出。

工總表示，從數據來看，的確台商赴陸投資並不若以往熱絡，但是無論是依照台灣或大陸的統計來看，即使大陸投資環境面臨調整，2023年台商投資大陸仍超過30億美元。台商未來的投資動向，將更受到地緣政治等國際因素影響，但大陸投資環境、投資政策，仍扮演相當重要的拉力。

根據工總3月出刊的「產業雜誌 」報告指出，台商投資大陸趨緩是不爭的事實。但根據《德國 之聲》今年2月20日報導，受訪台商認為，近年台商對大陸投資逐年遞減，一方面是因為想去大陸的企業都已經去了；另一方面，因為勞力密集型的企業，已逐漸轉向東南亞 等其他地區。

工總認為，大陸台商的轉移並非今日才興起的話題，甚至也不是2018年美國對陸啟動貿易戰才開始的。早在2008年大陸實施《勞動合同法》以致勞工成本上升以來，許多勞力密集型產業，不僅是台商，還包括陸商，就已經開始將部分產線轉移到東南亞等勞動成本相對較低的國家。