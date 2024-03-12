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深圳去年產量178.6萬輛 躍中國新能源車第一城

記者林宸誼／綜合報導
深圳依託電子資訊產業基礎，形成以比亞迪為鏈主的「三電」「三智」產業鏈條。（新華社）
深圳依託電子資訊產業基礎，形成以比亞迪為鏈主的「三電」「三智」產業鏈條。（新華社）

中國各地力拚新能源汽車產量，其中深圳以178.6萬輛首次登上全中國第一的寶座，上海、西安分列二、三位。至此，最近三年的「新能源汽車第一城」三度易主，2021年、2022年分別為上海、西安。

第一財經日報報導，中國汽車工業協會數據顯示，除了深圳、上海及西安等新能源車產能三強外，合肥、長沙、廣州、重慶、柳州等地的新能源汽車產業也表現突出。按照各地規劃目標和發展態勢，未來數年，更多城市將躋身新能源汽車產量「百萬」行列，成為新能源和智慧網聯汽車時代的新型「汽車城市」。

2023年上海的新能源汽車產量年增35%至128.6萬輛，西安則不升反降至98.3萬輛。深圳市官方尚未公布具體產量，但根據該市2023年國民經濟和社會發展統計公報披露的新能源汽車產量增速為104.2%，可以計算出全年產量約為178.6萬輛，超出第二名上海約50萬輛。

去年全中國的新能源汽車產量為944.3萬輛，這三座城市的產量加起來就占到全中國的四成以上。

深圳綜合開發研究院財稅貿易與產業發展研究中心主任韋福雷分析，深圳的優勢是擁有全球最完善的新能源汽車產業生態。從供給側來看，深圳依託電子資訊產業基礎，形成以比亞迪為鏈主的「三電」「三智」產業鏈條，以及充電樁等配套產業。

不過，韋福雷也指出，深圳的傳統汽車產業基礎薄弱，整車企業比亞迪一家獨大，這是該市在發展新能源汽車產業初期不得不面對的短板。

至於上海，韋福雷表示，該市的新能源汽車產業主要依託特斯拉超級工廠的貢獻，還有上汽等整車企業，「上海的汽車整車龍頭企業以外企和國企為主，民營企業較少。為了進一步激發創新活力，應鼓勵和支持民營資本進入新能源汽車領域。」

在韋福雷看來，西安已形成以新能源乘用車、動力電池、關鍵零部件為代表的新能源汽車產業體系，擁有比亞迪、吉利等整車龍頭企業。短板則是創新研發能力不足、汽車產業集群不強、配套率低。

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