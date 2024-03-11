iPhone在中國市場銷售下滑 分析師：鴻海有望挺過

iPhone在中國銷售遭逢逆風。圖為上海的蘋果門市。(路透資料照片)

鴻海 將於14日舉行法說會，公布上季財報與本季展望，儘管蘋果iPhone 今年初在中國市場銷售下滑成為警訊，但分析師認為，產品組合改善與相關成本撙節措施效益發酵，仍有望協助鴻海集團改善毛利率 ，挺過iPhone在中國市場銷售不佳的逆風。

研調機構Counterpoint最新報告指出，iPhone在中國市場銷售今年前6周年減24%，證實蘋果管理階層預期本季總銷售和iPhone營收將約略與去年同期差不多的說法，對約半數營收來自蘋果的鴻海集團來說，也構成挑戰。

即便iPhone在中國銷售遭逢逆風，彭博資訊彙編的數據顯示，分析師預期鴻海集團仍可安度當前iPhone銷售減少的困景。鴻海預定14日公布去年第4季財報，分析師預估，即便上季營收呈現年減狀況，但淨利不降反增，有望年增約13%、達436.83億元。

彭博資訊分析師計算認為，鴻海集團上季受惠產品組合改善與成本管控措施效益發酵，可望幫助使毛利率年比提高，市場將聚焦展望。分析師預期，鴻海集團上季毛利率將年增0.7個百分點、達6.4%。

另一方面，美中科技戰的風險日增，已使鴻海集團把部分iPhone組裝產線轉移到印度，蘋果也在多元化供應鏈，彭博分析師指出，由於地緣政治緊張與需要提高韌性，全球科技供應鏈未來十年將面臨地理重組。

英國金融時報（FT）報導，北京當局力促政府員工減用iPhone的情況，在本月召開的兩會相當明顯，十多名與會人士表示，已使用國產品牌手機。核子物理學家兼黨代表詹文龍說：「蘋果之類的手機不安全，他們鼓勵來這邊的人，使用本土手機。（蘋果手機）在中國生產，但不知道晶片是否有後門。」面對艱難市況，蘋果與其零售商開始降價。

花旗分析師馬里克也認為，iPhone本季在中國市場銷售可能下滑，預估銷量將年減21%，今年整體銷售額則將約略持平、總金額約2310萬美元。