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寧德、北汽、小米、京能科技 籌組電池國家隊

記者謝守真／綜合報導
中國動力電池龍頭寧德時代宣布，將聯手北汽集團和小米汽車成立合資公司，擬命名為北京時代新能源科技有限公司，註冊資本人民幣10億元。（美聯社）
中國動力電池龍頭寧德時代宣布，將聯手北汽集團和小米汽車成立合資公司，擬命名為北京時代新能源科技有限公司，註冊資本人民幣10億元。（美聯社）

中國動力電池龍頭寧德時代宣布，將聯手北汽集團和小米汽車等業者投資北京電池工廠，籌組電池國家隊。據悉，該合資公司註冊股本人民幣10億元（約1.3億美元），經營範圍包括動力電池、儲能電池的開發、生產和銷售，寧德時代將在此合資公司中持股51％。

界面新聞報導，寧德時代、北汽海藍芯、京能科技、小米汽車等四方將設立合資公司，在北京投資興建電芯工廠。電池採用電芯-模組-電池包的組裝模式，其中，電芯是組成電池包的最小單元。而合資公司擬命名為北京時代新能源科技有限公司。

消息指出，寧德時代為上述合資公司出資人民幣5.1億元占51%股份；北汽海藍芯出資人民幣3.9億元占39%；京能科技出資人民幣5000萬元占5%；小米汽車出資人民幣5000萬元占5%。北汽海藍芯由北汽集團旗下三家公司合資設立，其中包括北汽藍谷。京能科技則隸屬於北京能源集團。

此前，寧德時代已在中國境內布局11座廠，地點分別位於福建、江蘇、青海、四川等地。

據了解，小米汽車預計4月上市販售，整車由北汽集團代工組裝，並搭載寧德時代電池，四家公司合資進軍電池工廠，將有助於小米汽車後續取得足夠的動力電池產能。

IT之家報導，北汽藍谷公告，擬與北汽產投、北京海納川共同出資設立平台公司北汽海藍芯能源科技（北京）有限公司，該平台公司註冊資本人民幣3.9億元，該投資有利於保障公司動力電池的穩定供應，推動動力電池新產品、新技術優先在公司的整車產品上搭載應用，有利於提升公司產品的市場競爭力。

此外，北京日報指出，1月11日，北京市發改委公布一系列促進第1季經濟發展政策舉措，其中涵蓋「計畫今年開工建設寧德時代北京工廠項目」。

北京市政府今年2月印發的「2024年市政府工作報告重點任務清單」中，也包括開工建設寧德時代電芯工廠計畫第一期。而北京電池工廠的合資方小米汽車和北汽集團，均為寧德時代的動力電池客戶。

韓國研究機構SNE Research發布的動力電池統計數據，去年全年，寧德時代動力電池裝車量達259.7GWh，全球市占率為36.8%，較2022年提高0.6個百分點，連續第七年位居榜首。

四方合資電池企業小檔案(資料來源：經濟日報 新聞整理 )
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