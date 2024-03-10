北京力推國產品牌 蘋果和特斯拉在中國光環不再

中國國產品牌崛起，當地又吹起愛國主義風潮，使蘋果和特斯拉在當地的光環不再，迫使兩家公司頻頻降價求售。（路透）

中國國產品牌崛起，當地又吹起愛國主義風潮，使蘋果和特斯拉 在當地的銷售熱度不再，迫使兩家公司頻頻降價求售，今年來的股價表現在美股七大科技巨頭中敬陪末座。

英國金融時報（FT）報導，中國是蘋果和特斯拉在美國之外的最大單一市場，蘋果在最近一個會計年度來自中國的營收占比為19%，特斯拉是22%。但這兩家公司在當地的挑戰日增，引發華爾街關注，致使蘋果今年來股價下跌9%、特斯拉急殺28%，在七大科技巨頭中表現墊底。

蘋果退燒的情況尤為激烈，主要是北京當局力促政府員工減用iPhone ，加上華為 去年突破美國制裁成功重返市場，發布網速接近5G的國產智慧機。

蘋果的麻煩在本月召開的兩會上清楚可見，十多名與會人士向FT透露，已使用國產品牌手機。核子物理學家兼黨代表詹文龍說：「蘋果之類的手機不安全，他們鼓勵來這邊的人，使用本土手機。（蘋果手機）在中國生產，但不知道晶片是否有後門。」

愛國主義也促使部分消費者捨棄蘋果，轉向華為。Counterpoint數據顯示，iPhone今年頭六周的中國銷售年減24%，相形之下，華為大增64%。

面對艱難市況，蘋果與其零售商開始降價，Counterpoint資深分析師Ivan Lam說：「銷售成長日益仰賴促銷活動和砍價。」

特斯拉也一再降價以維持中國銷售，最近提供的優惠高達人民幣3.46萬元（約4811.1美元），吸引中國消費者購買Model 3轎車和Model Y休旅車。

儘管特斯拉去年的中國銷售依舊強健，但面臨激烈價格戰，需求也出現成長放緩的初期跡象。據中國乘用車市場信息聯席會，特斯拉1~2月的新能源車市占降至6.6%，低於去年同期的7.9%。

在中國許多本土車廠仍享有15%的優惠稅率時，特斯拉卻失去這個待遇，今年的中國獲利料受打擊。此外，對特斯拉車內裝置可能收集敏感資料的憂慮，使該公司車主必須忍受愈來愈多的禁止通行區，如軍事和政府機構等。