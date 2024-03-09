我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰勒絲正在嗨唱 男友「低頭滑手機」挨轟

亞洲首富奢華娶媳 妻這條項鍊要價6000萬美元

東航C919虹橋─咸陽 載客9成滿

記者黃國樑／綜合報導
東航C919飛機8日首航上海虹橋到西安咸陽機場航線，圖為虹橋機場旅客登機前拍照留念。（取材自人民日報）
東航C919飛機8日首航上海虹橋到西安咸陽機場航線，圖為虹橋機場旅客登機前拍照留念。（取材自人民日報）

綜合人民日報及央視新聞客戶端消息，隨著第五架C919交付入列東方航空公司機隊，中國國產C919大飛機執飛航線繼續「上新」：8日起，C919開始執行第三條定期商業航線「上海虹橋─西安咸陽」。當地時間8日上午8時41分，機號為B-919A的東航全球首架C919客機從上海虹橋機場起飛，並於上午11時02分降落在西安咸陽國際機場。

當天上午8時41分，東航C919客機執行MU2152航班，搭載153名旅客，從上海虹橋國際機場飛往西安咸陽國際機場，首航載客率超過90%。

依照計畫，東航C919客機每天將在上海虹橋─西安航線上執行兩個往返航段。其中，MU2152班機上午8時20分從上海虹橋機場起飛、回程MU2157班機中午12時從西安咸陽機場起飛；MU2160班機下午5時15分從上海虹橋機場起飛、回程MU2169班機晚間9時從西安咸陽機場起飛。

此外，東航全部共5架C919 8日都將執飛重要樞紐航線航班，上海虹橋始發除往返西安咸陽之外，還有往返成都天府、往返北京大興的多個航班。

人民日報客戶端報導稱，西安是西部地區重要的中心城市，享譽全球的文化旅遊名城、千禧年古都，也是東航「四樑八柱」航線網絡的重要樞紐之一。東航西北分公司是西安咸陽機場最大的主基地航司，每週在西安咸陽機場的進出港航班近2200班，擁有出眾的全鏈條綜合保障能力。

東航C919大飛機在投入商業運行前的驗證飛行階段，就已多次飛抵西安，各方全流程服務保障能力得到充分檢驗，為C919大飛機順利投入西安航線的商業運營打下了堅實基礎。

目前東航每周滬陝間航班量達到224班，平均每天有32班航班往返上海、西安兩地的三大機場。報導稱C919投入該航線後，將方便更多的中外旅客體驗C919,感受充滿「中國風」的安全演示影片、C919專屬機供品等「四精服務」新體驗。

東航 東方航空

上一則

若中國經濟持續乏力 史坦普可能降評

下一則

台積營收減15% 仍寫最強2月

延伸閱讀

正副機師竟同時睡著 飛機近半小時無人駕駛越飛越偏

正副機師竟同時睡著 飛機近半小時無人駕駛越飛越偏
聯航本周內第3次出事 客機降落休士頓後滑出跑道

聯航本周內第3次出事 客機降落休士頓後滑出跑道
大家都想先下機 這樣做較能成功又不失禮

大家都想先下機 這樣做較能成功又不失禮
聯航金山起飛波音客機 輪子掉落砸中車

聯航金山起飛波音客機 輪子掉落砸中車

熱門新聞

美國與全球經濟正遭受另一場「中國震撼」，中國的電池、電動車、機械等產品正再度大量湧入國外市場。圖為中國電池製造商寧德時代位於德國Arnstadt的一座工廠。（路透）

WSJ：全球正遭受另一場「中國震撼」 這回各國更擔心了

2024-03-03 07:56
投資人原先期待聯準會（Fed）今年降息六、七次，但眼看通膨揮之不去、經濟成長仍強，目前主流看法是降息三次。但專家警告，市場尚未把2024年不降息的風險納入考量。（路透）

Fed今年降息幾次？專家警告：一次都不會降、恐打擊美股

2024-03-02 06:05
聯準會（Fed）一連串猛烈升息下來，美國經濟不但沒陷入衰退，還持續強勁成長，令許多經濟學家感到困惑。（路透）

Fed猛升息為何衰退無影、美股大漲？一張圖解惑

2024-03-01 10:24
61歲的輝達執行長黃仁勳如今身價逾690億元，擠身全球頂級富豪名單。但黃仁勳1972年才和哥哥移民美國。(記者侯永全／攝影)

AI教父黃仁勳投資房產5500萬元 加州夏威夷都有住所

2024-03-04 23:56
蘋果已連跌五個交易日，從今年初來累計下跌約12%。(歐新社)

蘋果股價今年慘摔12% 下個利空會是巴菲特續賣引發大逃殺？

2024-03-05 20:56
輝達令人難以置信的上漲走勢暫告一段落，股指回落，結束動盪的一周。（路透）

輝達下跌逾5% 道指創半年最差單周走勢

2024-03-08 16:56

超人氣

更多 >
這個意外習慣 能大幅改善肝臟健康

這個意外習慣 能大幅改善肝臟健康
拜登發表國情咨文時 眾院議長強生表情太搶鏡

拜登發表國情咨文時 眾院議長強生表情太搶鏡
大家都想先下機 這樣做較能成功又不失禮

大家都想先下機 這樣做較能成功又不失禮
92歲梅鐸又訂婚 第5任妻是分子生物學家 透過鄧文迪認識

92歲梅鐸又訂婚 第5任妻是分子生物學家 透過鄧文迪認識
準備發表國情咨文 拜登看見格林穿搭時吃驚表情火了

準備發表國情咨文 拜登看見格林穿搭時吃驚表情火了