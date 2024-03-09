東航C919虹橋─咸陽 載客9成滿

東航C919飛機8日首航上海虹橋到西安咸陽機場航線，圖為虹橋機場旅客登機前拍照留念。（取材自人民日報）

綜合人民日報及央視新聞客戶端消息，隨著第五架C919交付入列東方航空 公司機隊，中國國產C919大飛機執飛航線繼續「上新」：8日起，C919開始執行第三條定期商業航線「上海虹橋─西安咸陽」。當地時間8日上午8時41分，機號為B-919A的東航 全球首架C919客機從上海虹橋機場起飛，並於上午11時02分降落在西安咸陽國際機場。

當天上午8時41分，東航C919客機執行MU2152航班，搭載153名旅客，從上海虹橋國際機場飛往西安咸陽國際機場，首航載客率超過90%。

依照計畫，東航C919客機每天將在上海虹橋─西安航線上執行兩個往返航段。其中，MU2152班機上午8時20分從上海虹橋機場起飛、回程MU2157班機中午12時從西安咸陽機場起飛；MU2160班機下午5時15分從上海虹橋機場起飛、回程MU2169班機晚間9時從西安咸陽機場起飛。

此外，東航全部共5架C919 8日都將執飛重要樞紐航線航班，上海虹橋始發除往返西安咸陽之外，還有往返成都天府、往返北京大興的多個航班。

人民日報客戶端報導稱，西安是西部地區重要的中心城市，享譽全球的文化旅遊名城、千禧年古都，也是東航「四樑八柱」航線網絡的重要樞紐之一。東航西北分公司是西安咸陽機場最大的主基地航司，每週在西安咸陽機場的進出港航班近2200班，擁有出眾的全鏈條綜合保障能力。

東航C919大飛機在投入商業運行前的驗證飛行階段，就已多次飛抵西安，各方全流程服務保障能力得到充分檢驗，為C919大飛機順利投入西安航線的商業運營打下了堅實基礎。

目前東航每周滬陝間航班量達到224班，平均每天有32班航班往返上海、西安兩地的三大機場。報導稱C919投入該航線後，將方便更多的中外旅客體驗C919,感受充滿「中國風」的安全演示影片、C919專屬機供品等「四精服務」新體驗。