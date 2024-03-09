我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰勒絲正在嗨唱 男友「低頭滑手機」挨轟

亞洲首富奢華娶媳 妻這條項鍊要價6000萬美元

聯發科營收減13% 仍看好本季達標

記者鐘惠玲／綜合報導

晶片大廠聯發科8日公布2月業績，2月合併營收為384.82億元台幣（約12.14億美元），月減13.5%、年增26.9%，累計前兩月合併營收為829.78億元台幣（約26.18億美元），年增57.4%。法人預期，該公司本季財測目標應可順利達陣。

聯發科8日盤中股價一度衝高至1275元台幣的新高點，收在平盤價1230元台幣（約38.8美元），外資連11買，投信也連十買，自營商則賣超。隨著近期股價上漲，聯發科8日總市值也拉升到近2兆元台幣水準。

以美元兌台幣匯率1比31.2為計算基礎，聯發科預期本季營收將落在1218億至1296億元台幣之間，與前一季相較，大致持平至下滑約6%，由於庫存情況已較健康，表現將較去年同期大幅增加27%至35%。

依此推算，聯發科3月業績只要比2月微增，約達388億元台幣出頭，即可觸及本季業績預測區間的低標，所以達陣難度並不高。

聯發科預估本季毛利率將為47%加減1.5個百分點，全年毛利率可望維持在第1季毛利率目標的範圍內。

聯發科執行長蔡力行日前表示，相信今年將是成長的一年，憑藉領先的產品藍圖，積極與全球客戶合作，尋求在旗艦級手機晶片、無線連網、企業級特殊應用IC（ASIC）、車用電子及Arm架構運算等領域的成長機會。今年將持續推進新項目，其中幾項預計在2025年底進入量產，2024年將是下一個成長階段的開始。

聯發科最新旗艦5G手機晶片為天璣9300，標榜支援生成式AI應用。去年旗艦手機晶片營收強勁成長七成，並貢獻超過10億美元營收。預期今年旗艦晶片相關表現將維持強勁的雙位數成長。

蔡力行強調，AI需要更強大的運算能力和更快的傳輸來支持，聯發科不論是在邊緣運算或雲端運算都看到中長期的成長機會。該公司是全球少數擁有廣泛且可規模化邊緣AI產品組合的公司，橫跨智慧手機、運算裝置、機器人及汽車等領域。

晶片 利率 AI

上一則

OpenAI：執行長阿特曼將與3位新董事回歸

下一則

FDA延後批准 禮來大感意外

延伸閱讀

台積股價飆 市值挑戰20兆台幣 躍全球第十大企業

台積股價飆 市值挑戰20兆台幣 躍全球第十大企業
研究：聯發科上季成為全球智慧手機晶片供應商霸主

研究：聯發科上季成為全球智慧手機晶片供應商霸主
2題材支撐 市場看好比特幣將再創歷史新高

2題材支撐 市場看好比特幣將再創歷史新高
聯發科、高通拚場 爭搶AI商機

聯發科、高通拚場 爭搶AI商機

熱門新聞

美國與全球經濟正遭受另一場「中國震撼」，中國的電池、電動車、機械等產品正再度大量湧入國外市場。圖為中國電池製造商寧德時代位於德國Arnstadt的一座工廠。（路透）

WSJ：全球正遭受另一場「中國震撼」 這回各國更擔心了

2024-03-03 07:56
投資人原先期待聯準會（Fed）今年降息六、七次，但眼看通膨揮之不去、經濟成長仍強，目前主流看法是降息三次。但專家警告，市場尚未把2024年不降息的風險納入考量。（路透）

Fed今年降息幾次？專家警告：一次都不會降、恐打擊美股

2024-03-02 06:05
聯準會（Fed）一連串猛烈升息下來，美國經濟不但沒陷入衰退，還持續強勁成長，令許多經濟學家感到困惑。（路透）

Fed猛升息為何衰退無影、美股大漲？一張圖解惑

2024-03-01 10:24
61歲的輝達執行長黃仁勳如今身價逾690億元，擠身全球頂級富豪名單。但黃仁勳1972年才和哥哥移民美國。(記者侯永全／攝影)

AI教父黃仁勳投資房產5500萬元 加州夏威夷都有住所

2024-03-04 23:56
蘋果已連跌五個交易日，從今年初來累計下跌約12%。(歐新社)

蘋果股價今年慘摔12% 下個利空會是巴菲特續賣引發大逃殺？

2024-03-05 20:56
輝達令人難以置信的上漲走勢暫告一段落，股指回落，結束動盪的一周。（路透）

輝達下跌逾5% 道指創半年最差單周走勢

2024-03-08 16:56

超人氣

更多 >
這個意外習慣 能大幅改善肝臟健康

這個意外習慣 能大幅改善肝臟健康
拜登發表國情咨文時 眾院議長強生表情太搶鏡

拜登發表國情咨文時 眾院議長強生表情太搶鏡
大家都想先下機 這樣做較能成功又不失禮

大家都想先下機 這樣做較能成功又不失禮
92歲梅鐸又訂婚 第5任妻是分子生物學家 透過鄧文迪認識

92歲梅鐸又訂婚 第5任妻是分子生物學家 透過鄧文迪認識
準備發表國情咨文 拜登看見格林穿搭時吃驚表情火了

準備發表國情咨文 拜登看見格林穿搭時吃驚表情火了