聯發科營收減13% 仍看好本季達標

晶片 大廠聯發科8日公布2月業績，2月合併營收為384.82億元台幣（約12.14億美元），月減13.5%、年增26.9%，累計前兩月合併營收為829.78億元台幣（約26.18億美元），年增57.4%。法人預期，該公司本季財測目標應可順利達陣。

聯發科8日盤中股價一度衝高至1275元台幣的新高點，收在平盤價1230元台幣（約38.8美元），外資連11買，投信也連十買，自營商則賣超。隨著近期股價上漲，聯發科8日總市值也拉升到近2兆元台幣水準。

以美元兌台幣匯率1比31.2為計算基礎，聯發科預期本季營收將落在1218億至1296億元台幣之間，與前一季相較，大致持平至下滑約6%，由於庫存情況已較健康，表現將較去年同期大幅增加27%至35%。

依此推算，聯發科3月業績只要比2月微增，約達388億元台幣出頭，即可觸及本季業績預測區間的低標，所以達陣難度並不高。

聯發科預估本季毛利率 將為47%加減1.5個百分點，全年毛利率可望維持在第1季毛利率目標的範圍內。

聯發科執行長蔡力行日前表示，相信今年將是成長的一年，憑藉領先的產品藍圖，積極與全球客戶合作，尋求在旗艦級手機晶片、無線連網、企業級特殊應用IC（ASIC）、車用電子及Arm架構運算等領域的成長機會。今年將持續推進新項目，其中幾項預計在2025年底進入量產，2024年將是下一個成長階段的開始。

聯發科最新旗艦5G手機晶片為天璣9300，標榜支援生成式AI 應用。去年旗艦手機晶片營收強勁成長七成，並貢獻超過10億美元營收。預期今年旗艦晶片相關表現將維持強勁的雙位數成長。

蔡力行強調，AI需要更強大的運算能力和更快的傳輸來支持，聯發科不論是在邊緣運算或雲端運算都看到中長期的成長機會。該公司是全球少數擁有廣泛且可規模化邊緣AI產品組合的公司，橫跨智慧手機、運算裝置、機器人及汽車等領域。