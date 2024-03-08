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中國今年GDP目標定為5% 瑞銀：實現存在困難

記者謝守真／綜合報導

中國全國兩會正在進行中，總理李強5日發表2024年政府工作報告提出今年經濟增長（GDP）目標定為5%，以及消費者物價指數（CPI）漲幅3%等目標。對此，瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤坦言，該目標屬於「較為進取」，實現存在困難，要有更多政策推出，才能實現報告所定的5%增長目標。

瑞銀維持對中國今年經濟增長4.6%預測。汪濤解釋，主要考慮到政策目前仍維持溫和基調，且中國房地產仍存有下行風險。

她表示，中國房地產相關支持政策仍有需要加碼，並認為北京當局有空間進一步降低房貸利率及首付水準，以及擴大房企白名單及其覆蓋範圍等。不過，她預測，北京當局會等待中國房地產數據進一步惡化、甚或有信貸事件等出現時，才會出手加碼措施以穩房市。

汪濤續指，中國定出今年消費物價指數（CPI）3%目標為「更為進取」，CPI及生產者物價指數（PPI）預計只會「溫和回升」，若中國房地產市場進一步下行恐將加劇通縮風險。

汪濤認為，中國房地產市場尚未見底，或將出現更多違約等類似情形。但她相信，不會有大型發展商清盤（清算），因為目前最重要的是「保交樓」，一旦開發商清盤便無法達到此目標。

她分析，由於相關政策至少要到第2、3季才可發力，上半年新開工及銷售面積，以至於房價仍將繼續走低，可能要至年中才會止穩。

汪濤表示，由於貨幣信貸政策將維持支持基調，預計不會推出大規模貨幣寬鬆政策，中國人民銀行（中國央行）預計在今年內或將進一步降息，預計再下調10至20個基點，存款準備金率也會有所下調，今年內並會再投放人民幣3000億至5000億元（約416.6億至694.4億美元）抵押補充貸款（PSL），信貸增速可望大致持穩。

汪濤再稱，今年內房貸利率及首付比例或將進一步下調。而政策仍需加碼以穩定中國房地產市場，提升對於開發商信貸支持、進一步推動債務重組，而「保交樓」也會有更多資金支持，另外也會支持地方政府直接購買更多市場住房庫存。

至於通縮問題，全年料有機會穩定在0.5%至0.8%增長。

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