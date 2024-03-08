TCL：中國企業不出海 就可能出局

中國全國人大代表、TCL董事長李東生表示，全球化是中國企業發展的必由之路。（記者黃雅慧／攝影）

中國全國人大廣東省代表團7日上午舉行團組會議，會議上聚焦產業轉型升級與人才培育等問題。其中，人大代表、TCL董事長李東生在會上表示，全球化是中國企業發展的必由之路，中國製造業產出占全球的比重已超過30%，也到了國內市場是無法消納的階段，「企業不出海就可能出局」。

李東生指出，要主動布局全球產業鏈，參與全球經濟循環和市場競爭。當前全球產業鏈格局加速重構，要以全球化經營打破貿易壁壘，通過做大全球業務，帶動國內核心器件材料裝備出口。

「新質生產力」成為本屆中國全國兩會 關鍵字之一，參與兩會的各地人大代表與政協委員，特別是中國企業家在期間分別對該概念的理解進行闡述，並列出呼應該概念的行動。

李東生認為，新質生產力是高質量發展的要素提升和能力組合。針對新質生產力的落實要從通過產業轉型升級，科技創新驅動，新型工業化和全球化發展四方面來實現。而加快傳統產業轉型升級是中國製造業應對全球競爭的關鍵。

李東生稱，近年中國不斷加大科技創新投入，躋身創新型國家行列，但中國在基礎材料、集成電路、高端裝備及工業軟體等領域仍有較大的差距。他認為，中國企業必須強化制度創新能力，在新一輪科技革命和產業變革中搶占先機。

人大代表、廣汽集團總經理馮興亞此前透過《貝殼財經》表示，新質生產力是推動高質量發展的內在要求和重要著力點，它是以科技創新為主導、實現關鍵性顛覆性技術突破而產生的生產力，是對傳統生產力的超越。簡單來說，它的特點是創新，關鍵在質優。

馮興亞在7日廣東團組會議上則從自身汽車產業出發，進一步指出要如何落實新質生產力，他認為有三方面：一是加快汽車產業轉型升級，電動車 成為樹立新職生產力的典範；二是扎實推進科技自立自強；三是大力培育人才，夯實新質生產力。

對於電動車未來，馮興亞提兩點建議：一是健全汽車智慧駕駛的政策和相關法律，應該明確及其駕駛人定義，解決智慧駕駛法律責任等有關問題；二是要加快推動新能源建設與電網融合互動，集中攻克技術難題，加快制定相關的標準。