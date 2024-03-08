台積股價飆 市值挑戰20兆台幣 躍全球第十大企業

台積電7日股價大漲新台幣26元、收760元，再創收盤新天價，市值衝上19.71兆元，同寫新猷，今天蓄勢挑戰成為台股第一家市值20兆元的企業。（路透資料照片）

台灣「護國神山」台積電 7日再次擔綱台股 多頭總司令，終場漲新台幣26元、收760元，再創收盤新天價，市值衝上19.71兆元（約6243億美元），同寫新猷，蓄勢挑戰成為台股第一家市值新台幣20兆元（約6335億美元）的企業。

台積電ADR周三勁揚4.9%或6.61美元，收141.57美元，促使買盤7日湧進台積電普通股。根據Companiesmarketcap統計，台積電ADR周三市值飆升至7343.25億美元，擠下博通，成為全球市值第十大企業，且是亞洲市值最高的半導體公司，在亞洲上市企業中僅次於沙烏地阿拉伯國家石油公司。

台積電ADR周三收盤價市值距第九名的禮來（市值7409億美元）不遠，更遙遙領先勁敵三星（市值約3700億美元）。由於台積電ADR與普通股溢價大，若以7日普通股收盤價市值計算，台積電全球企業市值排名為第11名。台積電ADR周四早盤漲逾2%，法人看好有助8日普通股市值衝20兆元。

台積電7日早盤士氣如虹，午盤過後一度攻上769元，惟尾盤出現7,655張賣單壓抑漲勢，終場漲26元、收760元，外資昨天大舉買超逾2萬張，連五買，累計近五個交易日買超約8.5萬張，成為推升股價勁揚的主要買盤。

法人分析，台積電獲得市場資金青睞，主要看好基本面趨勢向上，而且在技術領先的優勢下，順利搭上此波由輝達 （NVIDIA）、超微等大客戶引動的AI及高速運算（HPC）商機熱潮。

台積電看好，今年美元計價合併營收可望年成長超過兩成，遠優於同業與半導體產業平均值，主要受惠於AI、高速運算需求熱，旗下3奈米製程需求相當強勁，未來2奈米需求將更勝3奈米。

法人指出，目前包括蘋果、輝達、超微、高通、Google、微軟、聯發科等大廠都已經確定將在台積電3奈米製程投片量產，當中部分廠商還會採用台積電的CoWoS先進封裝製程，成為推動台積電今年營運動能強勁的關鍵。

據了解，台積電目前3奈米製程接單已經排到年底，隨著Fab 18廠的3奈米產能持續擴增，產能利用率可望維持高檔水準，加上良率有望持續改善，台積電今年營收、獲利亮眼可期。

此外，台積電首座海外新廠區日本熊本一廠目前已經在裝機，預計今年底量產22／28奈米和12／16奈米製程，意即明年可望開始明顯貢獻業績，加上2奈米將在明年加入新製程生力軍，當前的前五大客戶也幾乎確認採用，讓台積電明年營運同樣值得期待。