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中國推動設備更新 商機6945億美元

特派記者黃雅慧／北京6日電

為促進消費，中國發改委近期推出設備更新與消費品以舊換新方案。中國發改委主任鄭柵潔6日在全國人大經濟主題記者會上表示，經初步估算，設備更新將會是一個人民幣5兆元（約6945億美元）以上的巨大市場；汽車、家電更新換代也能創造人民幣兆元規模的市場空間。

商務部長王文濤指出，今年促消費將集中汽車、家電、家裝廚衛等消費品以舊換新與提振服務消費。

鄭柵潔稱，推動大規模設備更新和消費品以舊換新可謂一舉多得，既能促進消費、拉動投資，也能增加先進產能、提高生產效率，還能促進節能降碳、減少安全隱患，既惠民、又利企。

鄭柵潔說，發改委推出的相關方案主要有四大行動：一是實施設備更新，重點將聚焦工業、農業、建築、交通、教育、文旅、醫療等七個設備更新換代需求大的領域；二是消費品以舊換新；三是回收循環利用，加強「換新+回收」等新模式發展，暢通資源循環利用鏈條；四是標準提升，發揮節能降碳、環保、安全、循環利用等標準的牽引作用。

王文濤指出，中國汽車、家電、家裝市場綜合體量大，相當一部分產品使用年限較長，能耗排放較高，有的因為長期使用，還存在一定的安全隱患。「應該說，潛在更新需求進入了集中釋放期」。他引數據稱，中國車齡15年以上的超過700萬輛；平均每年約有2.7億台家電按標準超過安全使用年限。

「以舊換新是要建立在消費者的自願基礎上。」王文濤強調，總體思路是堅持以市場為主，通過政策支持和引導，充分調動各方積極性。

此外，王文濤提及另一大工作重點為提振服務消費，他表示，2013年到2023年，居民人均服務性消費支出占比從39.7%提升到45.2%，提高了5.5個百分點。未來一段時期，服務消費的空間和潛力還很巨大。未來將加強統籌、推動放寬電信、醫療等服務業領域的市場准入以擴大服務領域開放，並搭建平台載體，創新服務消費場景等層面來推進工作。

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