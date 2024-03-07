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台積電目標價 小摩喊850元台幣

記者楊淨淳、編譯葉亭均／綜合報導

摩根大通（小摩）在最新出具的台積電個股報告中指出，台積電由於三大利多看俏，因此調高今明兩年每股稅後純益（EPS）至新台幣38.82元及49.33元，並估計2026年EPS將上看新台幣55-60元，持續給予「優於大盤」評等，目標價由新台幣770元調升至850元，居內外資法人圈最高價。台積電6日股價上漲新台幣5元至735元作收，再刷歷史新高。

小摩台灣區研究部主管哈戈谷指出，台積電的三大利多分別是：一、AI實質貢獻不斷增加：隨2024年台積電多個GPU、ASIC和邊緣AI處理器項目增加，台積電作為AI半導體關鍵推動者的角色將變得更加牢固，看好AI在未來三至四年將明顯成長。

而台積電幾乎囊括了所有資料中心和邊緣運算相關的AI處理器製造，將高占所有AI相關晶片九成以上的市占率，預估至2027年，AI相關收入將占台積電整體收入的25%，其中19%來自資料中心相關、其餘來自邊緣AI。

二、英特爾外包：英特爾3奈米製程訂單外包台積電，有望可推升2025-2026年台積電營運強勁增長。哈戈谷估計，英特爾即將推出的Arrowlake、Lunarlake（行動處理器）、與其他重要的晶片組，都將外包給台積電。

哈戈谷認為，這意味著2025年上半年，台積電將製造全球高達90%的PC CPU；而2025年台積電來自英特爾的外包收入將達80-90億美元，遠超過預期，使英特爾將僅次於蘋果、躍居台積電的第二大客戶。

三、製程領先延續至2奈米：哈戈谷預期，由於2納米製程具有較長的設計周期、及更複雜的設計規則，使得客戶的參與將比3奈米製程來得更早。哈戈谷相信，台積電已將2奈米製程的生產計畫提前一季至今年第4季，顯見技術已取得突破性的進展；2026年則將進入大規模量產階段，使其受到更多客戶的青睞。

基於三大利多發酵，哈戈谷調高了台積電2026年EPS達新台幣55至60元，並認為在3奈米與2奈米的增長帶動下，台積電收入將持續向上攀升。

台積電 AI 晶片

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