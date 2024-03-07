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中國電動車 恐遭歐美重課關稅

記者林宸誼、編譯劉忠勇／綜合報導
歐盟可能在7月先對中國電動車徵收臨時性關稅。（路透資料照片）
歐盟可能在7月先對中國電動車徵收臨時性關稅。（路透資料照片）

歐盟計劃開始對自中國進口的電動車進行海關登記，若歐盟稍後完成調查並認定中國電動車享有不公平補貼，這些電動車可能自登記日起被追溯徵收關稅

路透報導，歐盟委員會公布一份文件指出，有充分證據表明中國電動汽車獲得補貼，自去年10月正式啟動貿易調查以來，歐盟進口中國電動車的數量又按年增加了14%。上述文件還指，如果在調查結束前進口中國電動汽車繼續加速增長，歐洲車廠可能會遭受難以彌補的損失。

報導指出，海關登記將於該計劃在歐盟官方期刊上發布後的第二天開始實施，這很可能是在未來幾天。消息還指，雖然調查將於今年11月結束，但歐盟可能在7月先對中國電動車徵收臨時性關稅。

中國歐盟商會表示，對此舉感到失望，進口激增反映出歐洲對電動車的需求不斷增加。北京此前已批評有關調查不乎中歐雙方利益，敦促歐方遵守世貿規定。

另外，美國共和黨籍聯邦參議員盧比歐（Macro Rubio）5日表示，將提案立法，大幅提高中國汽車的進口關稅每輛2萬美元，以阻止中國「湧入美國汽車市場」，保障美國汽車製造商和汽車勞工。

位列參院情報委員會的共和黨領袖盧比歐表示，他也將提案立法對中國製造商在墨西哥等其他國家生產的汽車加徵同等關稅，並將電動車補貼僅限於符合嚴格的北美自由貿易規則的對象。

盧比歐說，採單一關稅的方式可解決中國低階車款不對等優勢，堵住低價銷售的漏洞，也「保障美國汽車製造商和工人免受來自中國人為低價汽車衝擊」。

隨著美國11月總統大選臨近，民主黨總統拜登和國會兩黨領導人都支持限制中國電動車進口的措施。

盧比歐說：「美國現有的關稅曾經有效，但現在不足以對抗中國的最新策略。」他呼籲「多管齊下，以阻止中國共產黨進入美國汽車市場，以免為時已晚」。

電動車 歐盟 關稅

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