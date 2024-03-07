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新增就業目標拚1200萬人以上 中國加碼穩就業

財經新聞組／綜合報導
2024年中國政府工作報告將城鎮新增就業預期目標設定為1200萬人以上，凸顯中國穩就業力度加碼。圖為廣西2024年春季全區人才交流大會日前在南寧國際會展中心舉行。 （中新社）
2024年中國政府工作報告將城鎮新增就業預期目標設定為1200萬人以上，凸顯中國穩就業力度加碼。圖為廣西2024年春季全區人才交流大會日前在南寧國際會展中心舉行。 （中新社）

2024年中國政府工作報告將城鎮新增就業預期目標設定為1200萬人以上，而去年是1200萬人左右。從左右變為以上，凸顯中國穩就業力度加碼。

中新社報導，中國2023年城鎮新增就業1244萬人，而預計今年僅大學畢業生就超過1170萬人。在就業總量壓力和結構性矛盾並存的形勢下，完成目標並不容易。

為了實現就業目標，特別是保障年輕人、大學畢業生就業，政府工作報告更加突出就業優先導向，制定了一系列更具針對性的措施。

其一是抓住關鍵群體。穩就業，需要加大對重點群體的支持。當前青年就業面臨不少挑戰。政府工作報告要求，要強化促進青年就業政策舉措，優化就業創業指導服務。

迎接規模龐大的大學畢業生進入就業市場，做大「蓄水池」至關重要。政府工作報告要求落實和完善穩崗返還、專項貸款、就業和社保補貼等政策，加強對就業容量大的行業企業支持。

中國全國人大代表、58同城董事長兼首席執行官姚勁波建議，對首次參保人員就業前兩年減半繳納社保，這有利於提升應屆畢業生人群的擇業競爭力，助力解決好他們的就業難問題。

其二是加強職業技能培訓。「當前中國經濟在逐步恢復，提供的崗位數量也在逐漸增加。在此過程中，畢業生就業最大痛點在於跟用人方需求不夠匹配。」全國人大代表、四川農業大學校長吳德表示。

全國人大代表、SK海力士半導體（中國）有限公司高級工程師孫華芹說，隨著科技進步產業升級，人才供需結構發生變化，招工難、就業難的問題並存，一些崗位可能消失或減少，而新興崗位則需要更高水平的技能人才，人才供需存在結構性變化。

政府工作報告起草組負責人、國務院研究室主任黃守宏指出，現在很多行業、很多領域、很多地方，既有有人沒活幹的問題，也有有活沒人幹的問題。比如製造業領域人才缺口有3000萬人，養老護理人員潛在的人才需求1000多萬人，現在供給只有30多萬人。

人員短缺背後也反映出就業潛力。力促勞動力供需匹配，政府工作報告特別提出，適應先進製造、現代服務、養老照護等領域人才需求，加強職業技能培訓。

吳德指出，高等院校學科專業設置的精度和深度需要提升，課程、教材、教師、課堂需要深入優化，以全面提高人才自主培養質量滿足社會需求。同時，就業人才下基層的比例需要進一步提高。

就業 國務院 貸款

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