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萬科美元債務資金到位 違約警報解除

記者謝守真／綜合報導

中國四大房地產公司之一的萬科，陷入債務違約風險，能否如期償付11日將到期的美元債，備受各界關注，萬科5日信心喊話表示，11日到期的美元債，所有資金已經到位，償債工作有序鋪排中。萬科股價4日大跌7%後，5日股價止跌反彈小漲0.53%。

彭博報導，知情人士表示，萬科美元債規模約6.3億美元(約45.3億人民幣)，萬科最近幾天與數家國有保險公司開始新一輪談判，尋求延長部分私募借款，不過，目前為止，尚未達成任何協議。

知情人士透露，中國一些最大型保險公司就萬科的債務風險發出提醒，至少兩家總部在北京的保險公司，在上周告知其外部投資組合管理組合經理，要密切關注萬科的信用風險。而一家壽險公司還告知其養老基金管理人要限制風險部位。

上海報業集團旗下「藍鯨財經」指出，萬科由於深陷債務危機當中，4日股價大跌7%至人民幣5.6元。還有多支境內債券價格亦持續走低，其中，「22萬科06」走跌近36%，「21萬科04」跌超過20%，一度觸發臨時停牌，其他債券如「20萬科08」和「22萬科02」亦分別下跌超過9%和8%。

事實上，萬科去年10月就已傳出財務危機，當時萬科的境外美元債突然價格大跌、收益率狂飆。萬科隨後強調，財務仍安全。而中國基金報隨後指出，深圳國資委表態支持，並且提出多項具體支持措施。

據了解，這些具體措施包括：通過受讓、合作開發等方式加快推進萬科大型城市更新項目開發建設；通過協同、合作等方式，提高萬科持有的各類投資性房地產的流動性；配合萬科優化長期股權投資結構；積極組織市屬國有企業市場化方式參與債券認購等工作；積極協調各類金融機構加大對萬科融資的支持力度等。

而在事件過後，據中國房地產報報導，萬科於2月20日以人民幣23.8億元賣掉旗下有最賺錢的商業項目「上海七寶萬科廣場」的50%股權，換取現金來還債。

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