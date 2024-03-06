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30年首見 海底撈將開放加盟 推動餐廳網路擴張

記者林宸誼／綜合報導
海底撈將開放加盟，30年來首見。（取材自澎湃新聞）
海底撈將開放加盟，30年來首見。（取材自澎湃新聞）

中國知名火鍋連鎖餐廳海底撈在港交所發布公告稱，將著手推行海底撈餐廳的加盟特許經營模式，這是海底撈創立30年來首次開放加盟。海底撈相關負責人5日表示，目前按照以直營為主、適時引入加盟特許模式，將有助於公司實現進一步的適度擴張。

早在2019年，海底撈就曾發布聲明稱，為了保證服務品質和品牌信譽，自2004年起不接受任何形式的加盟、合作、特許經營等申請，也未授權或許可任何網站、企業、個人以公司名義開展加盟、合作等工作。顯然2020年爆發的疫情讓海底撈經營策略大轉彎。

南方都市報報導，海底撈指出，將推行海底撈餐廳的加盟特許經營模式，以多元經營模式進一步推動餐廳網路的擴張步伐，海底撈已成立加盟事業部，制定加盟特許經營相關模式細節及商務合作流程。

據海底撈官方網站顯示，加盟商需要滿足四個條件，分別是認同海底撈企業文化，價值觀一致；具有長期與海底撈一同發展的意願及規畫；具備多店發展的財務基礎；有地方物業資源，具備企業管理經驗。

目前海底撈已開放加盟通道，但並未透露將具體以何種形式開放加盟以及資金要求。

海底撈方面表示，加盟需要進入官網進行線上申請，後續事宜會由專人對接，加盟形式及資金等具體條件也會由專人進行洽談。

觀察者網報導，盤古智庫高級研究員江瀚表示，海底撈開放加盟需要注意平衡擴張速度和品質，過快的擴張速度可能會導致服務品質下降和食品安全問題。

海底撈2月20日發布正面盈利預告顯示，2023年海底撈預計營收將不低於人民幣414億元（約57.4億美元）；淨利潤不低於人民幣44億元。

2023年，中國餐飲行業總收入首次超過人民幣5兆元，顯示出行業的積極增長趨勢。儘管如此，與國際市場相比，中國餐飲行業的集中度和連鎖化率仍然較低。

中國連鎖餐飲開放加盟的品牌愈來愈多，包括老鄉雞、九毛九、奈雪等多家中國領先的餐飲企業紛紛加大力度發展加盟業務。以九毛九為例，該公司於2月初宣布開放旗下太二酸菜魚和山外面酸湯火鍋品牌進行加盟合作。

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