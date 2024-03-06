我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐洲多國爆「鸚鵡熱」病例 至今5死 WHO籲養鳥多防範

不斷更新／「超級星期二」投票 川普在11州拿下勝選

華為最貴智慧車 傳要價100萬人民幣 上半年上市

記者謝守真／綜合報導
華為證實與江淮汽車合作。（路透）
華為證實與江淮汽車合作。（路透）

華為智慧車大聯盟又有新車要上路，江淮汽車與華為的合作車型提前曝光，江淮汽車在安徽的新工廠即將量產，華為新車型年產量目標約3.5萬輛，將打造一款高端的中大型MPV，據傳售價高達人民幣100萬元（約13.8萬美元），將是華為最貴的汽車。

安徽省生態環境廳日前發布「江淮年產20萬輛中高端智能純電動乘用車建設項目環境影響報告書」顯示，江淮汽車新廠全部年產能20萬輛，投資逾人民幣39.8億元，將生產兩款車型。陸媒指出，華為與江淮合作的其中一款車型資訊亦在報告中曝光，預計年產3.5萬輛。

第一財經指出，江淮汽車新工廠位於安徽合肥市肥西縣，即是此前盛傳的負責生產華為和江淮汽車合作車型的安徽肥西超級工廠。而環保驗收工作的完成，也象徵該廠即將量產。

報告書中提到，華為和江淮汽車的具體合作內容也進一步明確。據悉，該計畫總投資高達39.8億元，資金全由企業自籌解決。江淮汽車於報告書中坦言，現階段的中大型車基本為「油改電」車型，競爭力不足，江淮建構全新的中高階純電專屬平台，全面滿足未來策略與發展的需求。

江淮汽車建構兩個純電平台DE與X6，一是重點打造全新的新能源專屬平台（DE平台），滿足中國經濟型及改善型市場需求，產品覆蓋轎車、SUV及MPV車型；二是加強策略合作，透過華為智慧技術賦能，開發全新豪華新能源平台（X6平台）積極搶占國內高端市場，覆蓋車型等級涵蓋B級到D+級，可適應SUV、MPV、Crossover等車型的共平台開發。

報告中針對華為的X6純電平台提到，目前其覆蓋車型等級為中大型MPV車型。該車型預計車長達5.2公尺，軸距達3.2公尺。從產量規畫來看，MPV車型規畫達產年產能為3.5萬輛。

天風國際證券分析師郭明錤透露，華為正與江淮合作開發售價約人民幣100萬元的MPV車型。而後有消息指出該車型將在2024年上半年上市。

若年銷能達預期的3.5萬輛，相關銷售收入預計將達到人民幣350億元。據悉，2022年，江淮整年的營收約人民幣365.8億元，新車型的量產對江淮汽車的業績挹注相當大。

華為 投資 SUV

上一則

銷量減少 蔚來汽車去年大虧207億

下一則

30年首見 海底撈將開放加盟 推動餐廳網路擴張

延伸閱讀

羅馬尼亞拒華為參與5G 華為估損失近30億美元

羅馬尼亞拒華為參與5G 華為估損失近30億美元
華為攻5.5G 力拚今年商用部署 全球逾300城啟動

華為攻5.5G 力拚今年商用部署 全球逾300城啟動
華為又一款新車上市 傳祺M8宗師先鋒版亮相

華為又一款新車上市 傳祺M8宗師先鋒版亮相
姚安娜獲讚無表演訓練痕跡 導演：被指拿華為紅包很荒唐

姚安娜獲讚無表演訓練痕跡 導演：被指拿華為紅包很荒唐

熱門新聞

美國與全球經濟正遭受另一場「中國震撼」，中國的電池、電動車、機械等產品正再度大量湧入國外市場。圖為中國電池製造商寧德時代位於德國Arnstadt的一座工廠。（路透）

WSJ：全球正遭受另一場「中國震撼」 這回各國更擔心了

2024-03-03 07:56
香港居民對深圳好市多趨之若鶩，旅行社為此推出專屬的血拚行程，讓民眾能買個過癮。 （路透）

這家美式大賣場讓香港人也瘋狂 旅行社「組團」血拚

2024-02-27 17:36
投資人原先期待聯準會（Fed）今年降息六、七次，但眼看通膨揮之不去、經濟成長仍強，目前主流看法是降息三次。但專家警告，市場尚未把2024年不降息的風險納入考量。（路透）

Fed今年降息幾次？專家警告：一次都不會降、恐打擊美股

2024-03-02 06:05
31--美國遲遲未開放「自適應車燈」使用。(圖／123RF)

夜間讓人刺眼…美國車燈未採ADB技術成大問題

2024-02-26 01:00
特斯拉執行長馬斯克 美聯社

蘋果棄車保AI 馬斯克貓哭耗子？他接著做了這事

2024-02-28 10:55
聯準會（Fed）一連串猛烈升息下來，美國經濟不但沒陷入衰退，還持續強勁成長，令許多經濟學家感到困惑。（路透）

Fed猛升息為何衰退無影、美股大漲？一張圖解惑

2024-03-01 10:24

超人氣

更多 >
紐約法拉盛華女涉5年騙50房客 真房東也無奈

紐約法拉盛華女涉5年騙50房客 真房東也無奈
不斷更新／「超級星期二」共和黨投票 川普12州勝選、海理搶下佛蒙特州

不斷更新／「超級星期二」共和黨投票 川普12州勝選、海理搶下佛蒙特州
轉運囉 三生肖3月中「遇百年難得財運」1類人事業愈滾愈大

轉運囉 三生肖3月中「遇百年難得財運」1類人事業愈滾愈大
X的重大勝利？ Meta全球大當機 所有用戶突遭登出

X的重大勝利？ Meta全球大當機 所有用戶突遭登出
Trader Joe's 召回雞肉小籠包 今年召回6產品恐影響粉絲忠誠

Trader Joe's 召回雞肉小籠包 今年召回6產品恐影響粉絲忠誠