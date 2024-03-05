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蘋果新款筆電本周開賣 台鏈吞補丸

財經新聞組／綜合報導

蘋果官網4日上架搭載M3晶片的13吋及15吋MacBook Air的筆電新品，8日正式開賣，當前消費者已可預購相關產品。

據外媒Supercharged引述兩名消息人士報導，蘋果調整零售門市，為本周宣布推出筆電及平板新品暖身，除了筆電之外，可能包括搭載OLED螢幕iPad Pro，外界看好，蘋果新品齊發，相關供應鏈包括鴻海、仁寶、廣達本季營運添新動能。

根據蘋果美國官網，M3晶片的MacBook Air的起售價為1099美元，3月8日開賣，並號稱是蘋果首款使用再生物料達50%的產品，整體也將變得更輕薄，厚度僅約1公分。機型尺寸分為13吋和15吋，並有四種顏色可選。

供應鏈人士分析，高階的OLED螢幕iPad Pro是由鴻海代工，iPad Air主力代工廠為仁寶，至於MacBook Air則是由鴻海與廣達代工。由於上半年處於iPhone新舊產品交替期，蘋果平板電腦與筆電新品齊發，可望為鴻海與廣達等代工廠淡季挹注新成長動能。

相關供應鏈一向不評論單一客戶與產品動態。法人預估，筆電產品占廣達仍達四成比重，蘋果推出新款筆電，廣達受惠最大。至於鴻海去年第3季來自電腦終端產品占營收占比18%，雖然不如消費智能產品（例如iPhone）占比54%，但是蘋果電腦新品齊發，仍對業績產生一定支撐。

Supercharged報導，蘋果的零售團隊已被告知本周稍後將進行店內調整，內容包括更改店內擺設與行銷看板，要推銷新的產品。據了解，蘋果本周已經安排與特定媒體舉行記者會。

先前市場傳言，蘋果本月將發表新的iPad和Mac產品，延續往年會在3月升級產品的做法。備受期待的OLED版本iPad Pro最終有望在本月問世，至於13吋和15吋的MacBook Air將升級至搭載M3晶片。

彭博資訊記者葛曼（Mark Gurman）在1月報導，新款iPad Pro和MacBook Air已經進入3月底推出的準備階段。其他產品包含iPad Air升級至首度包含新的12.9吋規格，以及改款後的觸控筆Apple Pencil與iPad Pro的巧控鍵盤。

儘管蘋果在今年3月可能不會舉行大規模發表會，但蘋果可能選擇在YouTube頻道發表活動式短影片，類似發表第10代iPad和搭載M2晶片的iPad Pro的方式。那時一段10分鐘的影片有蘋果發表會的一貫風格，即蘋果高層主管進行產品展示。蘋果去年也採用相同作法來發表M2 Pro和M2 Max晶片。

晶片 鴻海 供應鏈

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