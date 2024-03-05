鴻海旗下工業富聯 衝刺AI 跨大步走

工業富聯申請註冊多個GPT商標，外界認為工業富聯正在研發GPT相關的AI產品。(取材自微博)

據天眼查知識產權訊息顯示，鴻海 集團旗下的工業富聯申請註冊多個「FGPT」、「FGPTX」商標，申請類別包括廣告銷售、科學儀器等。外界認為，工業富聯正在研發GPT相關的AI 產品，註冊商標顯示往AI發展更進一步。

GPT是Generative Pre-trained Transformer 的縮寫，意即生成式預訓練的模型，是AI人工智慧 的重要類型。

在AI浪潮下，中國許多科技、車企陸續申請GPT相關商標，比如華為技術公司便在去年申請註冊兩枚「HUAWEI NETGPT」商標；中國造車新勢力小鵬申請註冊「XMARTGPT」等商標，蔚來汽車申請多枚KnowmeGPT、NOMIGPT和NIOGPT相關商標，理想汽車註冊申請「MindGPT」商標；傳統車企包括吉利、長城汽車等也在去年註冊了GPT相關商標。

工業富聯2022年年度報告顯示，該公司雲計算收入達人民幣2124億元，年增19.5%，連續五年保持增長趨勢，且保持雲計算伺服器出貨量全球第一的市場地位。意味伴隨AI發展而來的算力需求助推公司獲利。

工業富聯執行董事周泰裕在去年3月16日的2022年業績的財報會上表示，多家大型服務商推出ChatGPT應用，帶動算力需求，同時也帶動該方面硬體交付的需求和產業量的增長，特別是GPT-4的發布，其對算力的要求更高，這對AI伺服器的增長有正面助力。

工業富聯總經理鄭弘孟表示，公司關注三類別產業：一是元宇宙，二是能源轉型，三是受人工智能、機器學習等尖端技術的日益普及，它所帶來機器人市場的演進和市場擴容的需求。他當時稱，2023年會推出更多以人工智慧及算力需求為基礎的研發，創造一系列AI服務器及HPC（高性能計算機群）陸續的上市。

據了解，鴻海集團正在測試為蘋果提供的AI伺服器，這是因為蘋果正在關注AI應用，這為鴻海提供了擴大出貨的機會。工業富聯從2023年開始為客戶開發並大規模生產輝達的高性能AI伺服器，其AI伺服器營收呈現雙位數增長。

據調研機構IDC數據顯示，預計到2026年，全球伺服器的出貨量會到1885萬台，隨著人工智慧的普及，未來五年，中國的智慧算力規模的年複合增長率預計達52.3%。