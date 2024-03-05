我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／美小型飛機墜毀州際公路無人生還 機師一度請求緊急降落

AI教父黃仁勳投資房產5500萬元 加州夏威夷都有住所

鴻海旗下工業富聯 衝刺AI 跨大步走

記者黃雅慧／綜合報導
工業富聯申請註冊多個GPT商標，外界認為工業富聯正在研發GPT相關的AI產品。(取材自微博)
工業富聯申請註冊多個GPT商標，外界認為工業富聯正在研發GPT相關的AI產品。(取材自微博)

據天眼查知識產權訊息顯示，鴻海集團旗下的工業富聯申請註冊多個「FGPT」、「FGPTX」商標，申請類別包括廣告銷售、科學儀器等。外界認為，工業富聯正在研發GPT相關的AI產品，註冊商標顯示往AI發展更進一步。

GPT是Generative Pre-trained Transformer 的縮寫，意即生成式預訓練的模型，是AI人工智慧的重要類型。

在AI浪潮下，中國許多科技、車企陸續申請GPT相關商標，比如華為技術公司便在去年申請註冊兩枚「HUAWEI NETGPT」商標；中國造車新勢力小鵬申請註冊「XMARTGPT」等商標，蔚來汽車申請多枚KnowmeGPT、NOMIGPT和NIOGPT相關商標，理想汽車註冊申請「MindGPT」商標；傳統車企包括吉利、長城汽車等也在去年註冊了GPT相關商標。

工業富聯2022年年度報告顯示，該公司雲計算收入達人民幣2124億元，年增19.5%，連續五年保持增長趨勢，且保持雲計算伺服器出貨量全球第一的市場地位。意味伴隨AI發展而來的算力需求助推公司獲利。

工業富聯執行董事周泰裕在去年3月16日的2022年業績的財報會上表示，多家大型服務商推出ChatGPT應用，帶動算力需求，同時也帶動該方面硬體交付的需求和產業量的增長，特別是GPT-4的發布，其對算力的要求更高，這對AI伺服器的增長有正面助力。

工業富聯總經理鄭弘孟表示，公司關注三類別產業：一是元宇宙，二是能源轉型，三是受人工智能、機器學習等尖端技術的日益普及，它所帶來機器人市場的演進和市場擴容的需求。他當時稱，2023年會推出更多以人工智慧及算力需求為基礎的研發，創造一系列AI服務器及HPC（高性能計算機群）陸續的上市。

據了解，鴻海集團正在測試為蘋果提供的AI伺服器，這是因為蘋果正在關注AI應用，這為鴻海提供了擴大出貨的機會。工業富聯從2023年開始為客戶開發並大規模生產輝達的高性能AI伺服器，其AI伺服器營收呈現雙位數增長。

據調研機構IDC數據顯示，預計到2026年，全球伺服器的出貨量會到1885萬台，隨著人工智慧的普及，未來五年，中國的智慧算力規模的年複合增長率預計達52.3%。

AI 鴻海 人工智慧

上一則

蘋果新款筆電本周開賣 台鏈吞補丸

延伸閱讀

印度當局：AI工具若未臻完善 發布前須申請許可

印度當局：AI工具若未臻完善 發布前須申請許可
選務官憂人工智慧生成假訊息 干擾投票

選務官憂人工智慧生成假訊息 干擾投票
蘋果全力進攻AI 鴻海出貨喊衝

蘋果全力進攻AI 鴻海出貨喊衝
彭博：鴻海50周年慶 蘋果營運長驚喜現身

彭博：鴻海50周年慶 蘋果營運長驚喜現身

熱門新聞

美國與全球經濟正遭受另一場「中國震撼」，中國的電池、電動車、機械等產品正再度大量湧入國外市場。圖為中國電池製造商寧德時代位於德國Arnstadt的一座工廠。（路透）

WSJ：全球正遭受另一場「中國震撼」 這回各國更擔心了

2024-03-03 07:56
香港居民對深圳好市多趨之若鶩，旅行社為此推出專屬的血拚行程，讓民眾能買個過癮。 （路透）

這家美式大賣場讓香港人也瘋狂 旅行社「組團」血拚

2024-02-27 17:36
31--美國遲遲未開放「自適應車燈」使用。(圖／123RF)

夜間讓人刺眼…美國車燈未採ADB技術成大問題

2024-02-26 01:00
投資人原先期待聯準會（Fed）今年降息六、七次，但眼看通膨揮之不去、經濟成長仍強，目前主流看法是降息三次。但專家警告，市場尚未把2024年不降息的風險納入考量。（路透）

Fed今年降息幾次？專家警告：一次都不會降、恐打擊美股

2024-03-02 06:05
由於美國經濟強健、通膨黏著，聯準會（Fed）不願太快寬鬆貨幣政策，使得市場的降息預期大幅轉弱，進而加劇了美國公債拋售潮，原本以為買債能輕鬆獲利的期望跟著消風。 （美聯社）

債券投資人如意算盤破了…美國經濟強削弱降息預期 公債賣壓加劇

2024-02-26 06:50
特斯拉執行長馬斯克 美聯社

蘋果棄車保AI 馬斯克貓哭耗子？他接著做了這事

2024-02-28 10:55

超人氣

更多 >
好市多會員別忘了 可享5種免費福利

好市多會員別忘了 可享5種免費福利
防年老肌肉流失 這是最佳維他命

防年老肌肉流失 這是最佳維他命
九大法官無異議 裁定可留選票 川普：美國重大勝利

九大法官無異議 裁定可留選票 川普：美國重大勝利
午餐盒引糾紛 華男被美聯航趕下機 現索賠10萬

午餐盒引糾紛 華男被美聯航趕下機 現索賠10萬
2030紐約市低窪住宅恐遭海水淹沒 周圍海平面最高上升13吋

2030紐約市低窪住宅恐遭海水淹沒 周圍海平面最高上升13吋