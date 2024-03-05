上海華交會估吸4萬採購商 洋面孔變多

第32屆華東進出口商品交易會日前在上海新國際博覽中心開幕，3000多家企業攜明星產品亮相本屆華交會。圖為本次展會吸引了不少海外買家前來洽談業務。（中新社）

第32屆華東進出口商品交易會（華交會）1至4日在上海新國際博覽中心舉辦。華交會是中國聚焦紡織服裝和輕工產品行業最大的進出口貿易展會，被譽為國際市場晴雨表。本屆華交會展覽規模12.65萬平方公尺，預計將吸引超過4萬名海內外採購商前來洽談合作。

中新社報導，本次展會現場有許多「洋面孔」採購商，不少中國外貿企業使出渾身解數，在產品創新、跨境電商 等方面發力，一些企業甚至還在現場做起電商直播。

聖誕用品是外貿晴雨表。浙江台州是中國塑膠製品的重要產地，台州市黃岩康成工藝品廠業務經理金芯伊說，儘管剛開年，其企業迷你聖誕樹產品訂單已排到3個月以後，主要銷往歐美市場。「本屆華交會人流量可觀，我們希望對接更多國家的採購商，尤其是開拓日韓市場。目前，已有多位日本 採購商有採購意向。」

寵物經濟持續升溫。「我們企業這兩年設計生產了多款寵物用品，大多出口日本，參加華交會希望結識更多新朋友。」江蘇省吳江市永利工藝製品有限責任公司總經理沈文傑表示，如今採購商更看重產品品質，如吸濕發熱、抗菌防臭等功能性面料更受青睞。

「疫情 後訂單量有所回升。」河北省高陽縣榮天紡織品有限公司工作人員陽陽說，其企業專注生產珊瑚絨類產品，這次攜多款全新升級的產品參展，已有多位老客戶準備下單，「行業競爭非常大，我們想要出口到更多國家，只有不斷開發新產品，才能更好迎合市場新需求」。

有企業攜創意新品來感知市場熱度，浙江百先得科技有限公司招商總監季冬麗介紹了去年投入市場的一款智能衣物護理機，這款新品在廣交會上受到海外採購商關注，我們馬上成立了外貿部門。這次參加華交會，希望找到機會拓展中東、歐洲等海外市場。

跨境電商是本屆華交會的一大亮點，設有跨境電商平台及自建站、跨境電商服務商、跨境電商園區等，並舉辦分享會、對接會、交流會，為更多的中國國貨外銷和優質國外產品進境拓展新的網路通道。